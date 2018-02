Francisca Lachapel y Clarissa Molina encienden la pista con 'Duelo de Reinas'

Francisca Lachapel y Clarissa Molina vivieron una noche sumamente especial este martes durante la presentación de Duelo de Reinas, un desafío de baile que inició en redes sociales y que poco a poco se convirtió en un esperado encuentro para todos sus seguidores.

Fue a finales del pasado mes de enero cuando la conductora de El Gordo y la Flaca compartió un pequeño video mostrando sus mejores pasos de baile y aprovechó para desafiar a su compatriota en la pista: “El recuerdo de este jueves se lo dedico a algunos de mis bailes, que como todos saben me apasiona y es que no puedo negar la sangre dominicana cuando escucho cualquier ritmo. Pero, un momento, ¿cuándo será que Francisca nos muestre sus movimientos?”, escribió junto al clip.

De forma inmediata, Francisca aceptó el reto a pesar de tener muy poca experiencia como bailarina: “Todo el mundo sabe que Clarissa baila mucho, lo que yo le agradezco de esto es que me sacó de mi zona de confort. Para mí ha sido muy difícil bailar, me costó mucho trabajo. Soy muy mala siguiendo coreografías, me cuesta mucho seguir el conteo de la música. En verdad lo sufrí”, explicó la conductora de Despierta América a las cámaras de Univisión.

El esperado encuentro que fue filmado hace un par de semanas, se presentó a modo de un cortometraje, en el que ambas mostraron sus mejores pasos de baile al ritmo de la música de Celia Cruz. La producción fue estrenada la noche de este martes 20 de febrero como antesala de los Premios Lo Nuestro. Unos minutos después de la publicación del video, que se encuentra alojado en la página de la ceremonia, se abrieron las votaciones para que el público pudiera decidir quién fue la ganadora del duelo.

Hasta el momento, Lachapel registra una leve ventaja con el 53% de los votos, sobre el 47% de Molina. Las votaciones se cerrarán poco antes del inicio de la premiación, que celebrará su 30 aniversario este jueves.

Sobre la experiencia de realizar el especial desafío, Clarissa comentó: “Fue un reto para ambas, pero creo que al final logramos algo muy bonito y a la gente le va a encantar. Creo que verán el video una y otra vez”. Por su parte, Francisca dejó muy claro que prefiere dejar el baile a los profesionales: “De verdad mis respetos a los bailarines y a la gente que se dedica a eso. Te juro que en algún momento pensé: ‘Seré una bailarina’, pero después de ahora no”, confesó con sinceridad.

Además, la conductora se dijo sorprendida por el resultado de la producción: “Cuidaron cada detalle, fue algo que llevaron a otro nivel. Superó todas las expectativas que tenía Clarissa y que tenía yo. Al final se trata de que la gente esté contenta, que calentemos los motores para Premios Lo Nuestro y honrar a la gran Celia Cruz”, explicó.