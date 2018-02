La carrera de Hilary Duff va viento en popa, está enamorada y puede disfrutar de la compañía de su hijo, Luca, fruto de su relación entre 2010 y 2016 con el jugador de hockey sobre hielo Mike Comrie. En cambio, estas imágenes muestran a una mujer terriblemente afectada a la salida del veterinario junto a su pequeño, que cumple seis años el mes que viene, y su madre, Susan Duff. A pesar de que la actriz aparece tapando su rostro con unas grandes gafas de sol, se puede apreciar que tiene la piel enrojecida y una mueca de tristeza. En una de las imágenes se ve incluso como madre e hija comparten un sentido abrazo antes de meterse en el coche. ¿Qué le ha pasado?

Hace solo unos días Hilary se mostraba animada y sonriente celebrando el día de San Valentín con su chico, el músico Matthew Koma, con quien decidió darse una segunda oportunidad en octubre tras haber roto su relación unos meses antes. En cambio, al comienzo de esta semana publicaba un emocionante y largo mensaje en su cuenta de Instagram que dedicaba a su perrito Dubois, que ha fallecido después de los últimos 10 años a su lado. "Nunca me había permitido imaginar cómo sería este día. Éramos nosotros, invencibles. Y hoy he tenido que mirarte a tus preciosos ojos almendrados color ámbar y decirte adiós", escribía la protagonista de la serie Younger. "Primero, gracias por ser mi mejor amigo, de verdad. Has estado conmigo en momentos de dolor auténtico, de verdadera felicidad y alegría, de confusión real y decepción", añade la actriz en este emotivo texto con el que muchos de sus seguidores se han sentido identificados. "Eres eso que ocurre una vez en la vida. La conexión especial que no entiende todo el mundo. Me tocaste tú, me escogiste a mí. Eras una fuerza que me cambió para siempre. Te veré al otro lado del arcoiris, mi chico", finalizaba la publicación, que estaba acompañada de un vídeo en la que se veía a la mascota de Duff.

Las casi nueve millones de personas que siguen a Hilary en su cuenta de Instagram se han volcado con la intérprete, que ha tenido, además, que recomponerse a toda velocidad porque hoy comenzaba el rodaje de la nueva temporada de Younger. Así lo han compartido en las redes sociales de la serie, en la que la actriz- conocida por su pasado Disney- interpreta a una joven divertida y ambiciosa que trabaja en una editorial. Sus followers han querido mandarle ánimos relatando sus experiencias, e incluso otras celebrities como Jenna Dewan, la mujer de Channning Tatum, le han dejado comentarios respondiendo a la carta a su mascota.