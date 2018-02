¿Han roto Liam Payne y Cheryl?

La última aparición pública del cantante Liam Payne no hizo más que alimentar los rumores de que su relación con Cheryl, madre de su hijo Bear de once meses, atraviesa un momento complicado. Liam acudió a la fiesta British Vogue Fashion and Film solo y los comentarios fueron instantáneos. ¿Dónde estaba ella? Tal y como aseguran varias informaciones a las que de momento ninguno ha respondido, el artista que, posó con una blazer gris, camiseta y pantalones negros, habría comenzado a buscar consejo legal para ver cómo afrontar el futuro. Se apunta a que la apretada agenda del artista y el rechazo de Cheryl a las múltiples proposiciones de matrimonio de Liam habrían sido las posibles las causas del deterioro de la relación,

En una visita a un programa de radio, Liam no quiso comentar estas especulaciones, solo bromeó asegurando que una de las peleas que tiene con Cheryl es que cada uno apoya a un equipo de fútbol diferente. Los seguidores de la pareja no dan mucho crédito a estas noticias, argumentando que hace apenas unos días, el pasado 14 de febrero, San Valentín, compartió un mensaje muy significativo en redes. Junto a una imagen de su hijo vestido con un body personalizado en el que se leía “Bear es el pequeño Valentín de mamá”, escribió: “Feliz San Valentín a Cheryl y a todo el mundo. Parece que tendré que competir ahora con este chico”. Estas palabras son las que han sembrado la duda. ¿Estarán atravesando una crisis? ¿Hay ruptura?

El noviazgo de Cheryl y Liam comenzó de manera discreta en diciembre de 2015 y no se hizo público hasta febrero del año siguiente. Se habían conocido ya en 2008 cuando Liam participó en el concurso Factor X, en el que Cheryl era jurado. De esa audición nacería el fenómeno One Direction. Nunca dejaron que la diferencia de 10 años de edad que les separa fuera un obstáculo y su relación se fue consolidando, hasta que llegó el broche de oro: el nacimiento de su hijo Bear, el primero para ambos, el 22 de marzo de 2017.

“Mis amigos más cercanos y mi familia saben que muy pocas veces me quedo sin palabras... ¡wow! Estoy increíblemente feliz de dar la bienvenida a nuestro niño al mundo, es un momento que no olvidaré nunca, mi recuerdo favorito con diferencia. Estoy impresionado con su increíble madre y cómo ha sido su camino en todo esto, realmente ha hecho mis sueños realidad. Todavía no le hemos puesto nombre pero ya está quedándose con nuestros corazones, incluido el mío. Me siento bendecido. ¡Feliz Día de la Madre a todos!” escribió Liam en aquellos momentos.