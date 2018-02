María Celeste Arrarás muestra su lado más sexy en redes sociales

Aunque María Celeste Arrarás suele utilizar las redes sociales para compartir momentos destacados de su carrera como periodista, la conductora de Al Rojo Vivo suele provocar un sinfín de halagos cuando se retrata disfrutando de la vida como cualquier otra persona.

Este fin de semana, la presentadora de Telemundo aprovechó el buen clima de Miami para darse una escapada a la playa. María Celeste inmortalizó el momento con una fotografía y lo compartió con todos sus seguidores de Instagram: “Mirando hacia la playa”, escribió junto a la postal en la que luce sonriente.

VER GALERÍA

En la imagen, la conductora aparece utilizando una camisola tejida que apenas dejó ver el bikini negro que llevaba debajo de la prenda. Arrarás completó su look con unos lentes de sol y un sombrero de palma color blanco. La fotografía rápidamente recibió más de 25 mil likes un gran número de comentarios que destacaron la increíble figura de la ganadora del Emmy.

Sin duda, María Celeste atraviesa uno de los momentos más alegres de su vida, tanto profesional como personalmente. Luego de 15 años al frente de uno de los programas emblema de la cadena hispana, la presentadora ha asegurado en diversas ocasiones que está muy satisfecha con la forma en que ha manejado su larga trayectoria frente a las cámaras.

VER GALERÍA

“Si pudiera hablar con la niña que fui hace 30 años, le diría que le esperaba una vida muy emocionante y que el trabajo duro le iba a dar muchos frutos. También le diría que hiciera lo que hice, esperar para casarme, realizarme primero como mujer antes de tener hijos para poder disfrutarlos después, eso es lo que le diría”, comentó hace unos meses durante un programa que celebró sus tres décadas de carrera.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

- FOTOS: Son estrellas de televisión y también unas lindas mamás

- María Celeste Arrarás y su familia van a un refugio en Miami ante la llegada de ‘Irma’

Los amores más grandes de su vida:

Para María Celeste, su familia es el tesoro más grande que tiene. Aunque no ha tenido la mejor de las suertes en el amor, sus tres hijos han sido su mayor apoyo para seguir adelante. Convertidos en adolescentes, Adrián, Lara y Julian se han vuelto la mayor prioridad de la periodista.

VER GALERÍA

“En esta etapa que son adolescentes no puedo estar ausente. Puedo estar con las manos llenas, pero no a un nivel que no puedo atender a mis hijos. En esta etapa no es como cuando eran chiquitos, que tú sales y los puedes dejar con tu mamá o con una niñera y regresas y todo está bien. No, aquí hay que estar pendiente de que ellos están montándose en carros con los amigos, saliendo a fiestas. Hay un tipo de supervisión más delicada que tiene que estar bien presente”, comentó a la revista People.