Karla Souza, afligida, rompe el silencio y se suma al movimiento #MeToo

La carrera de Karla Souza ha ido en aumento proporcionando cientos de alegrías para la actriz que hace casi cuatro años se mudó a Estados Unidos para trabajar por completo en la serie How To Get Away With Murder. Pero detrás de esa decisión, hay una marca de su pasado en México de la que le ha costado hablar, y de la que ha roto el silencio gracias al movimiento #MeToo, al que se suma con una dolorosa confesión. La actriz de 32 años de edad ha revelado los detalles de la mala experiencia que sufrió hace más de una década a manos de un director de cine, quien además de acosarla, abusó de ella.

Desde que salieran a la luz las denuncias por acoso en contra del productor Harvey Weinstein, decenas de mujeres han contado su historia y revelado que también fueron víctimas del abuso de poder en el mundo del espectáculo y el deporte. En noviembre pasado, justo cuando actrices como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie alzaban la voz, Karla reveló en una entrevista con Javier Poza que ella sentía cierta culpa. "Siento que yo también necesito hablar".

En aquel entonces Karla sólo confirmó que había sido víctima del abuso de un director. Ahora, en su reciente plática con Carmen Aristegui para la serie de programas enfocadas al movimiento #MeToo, de CNN en español, la actriz de Nosotros los Nobles recordó los detalles de aquella amarga experiencia.

“Estaba recién empezando mi carrera cuando nos presentan a estos productores. Empieza el manipuleo de 'tú me debes a mí una'. Te empiezan a meter esto en la cabeza y a decir que ellos tienen que empujar por ti, como no tienes nombre pero sé que eres buena y vas a demostrarme algo”, contó. "En ese momento no tenía la educación para saber lo que estaba haciendo esta persona. Es una persona muy carismática a quien le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo", agregó sin revelar el nombre del director.

Karla recordó que en ese entonces el elenco y el staff llegaron a una locación en la que a ella la hospedaron en un hotel diferente al de los demás actores, pero el mismo en el que se quedaba el director. "Vamos a filmar ahí un mes. Ingenuamente pensé '¡Ah! Me tocó el hotel bonito. ¡Qué lindos!'. No tenía nombre ni por qué estarme quedando ahí". La actriz se dio cuenta de que los demás habían notado eso.

En su estancia en ese hotel, Karla contó que cada vez que se despertaba, él estaba ahí, al igual que si quería desayunar o cenar. "De repente, a las 2 am, esta persona siente que tiene que venir a tocar a mi cuarto a decirme que tenía que platicar conmigo". Karla se refirió a ese comportamiento como no apropiado y agregó que tuvo que abrir la puerta. "Traía mi pijama de franela y me dio pena. Entró al cuarto y no se iba. Esto siempre hablando de la actuación y haciéndome sentir especial".

Fue ahí en donde ella notó un acercamiento físico. "Sentí que no tenía la opción de rechazarlo. Sucedió no sólo una noche. En la noche en la que decidía no abrir la puerta, me la cobraba en la filmación. Me humillaba enfrente de los demás. Ese era su control psicológico", recordó. "Cuando yo sí le abría la puerta, se portaba encantador. Me mandaba mensajes de 'ayer soñé contigo'. Cosas bastante insistentes. Hasta el elenco me llegaba a decir que qué bueno que podía con ese lobo que veían sobre mí".

La presión fue tanta que Karla no tuvo opción. "Después de un mes de tener este abuso total de su poder, acabé cediendo a que me besara y me tocara de formas que no quería que me tocara", agregó sobre su mal rato. Karla, entre lágrimas, confirmó que había sufrido de un abuso más. "Me agredió violentamente y sí, me violó. Me cuesta decir esto".

La pesadilla continuó

Cuando Karla puso un alto a la conducta de su acosador, la actriz fue despedida de la producción. Pero lejos de ser un remedio, se convirtió en una humillación más luego de que personas con altos mandos le pidieran que regresara. "Como mujeres hemos normalizado esto, dices 'es el único camino que tenemos como mujeres para obtener un papel'. Este es el caso que más me ha dañado psicológicamente y emocionalmente".

Con su confesión, Karla busca que más mujeres rompan el silencio y se unan a este movimiento en el que se ponga un alto al abuso de poder. La actriz, además, tiene entre manos un proyecto junto a la actriz Olga Segura en el que hablará sobre la fortaleza de las mujeres que llevará como nombre Decididas.