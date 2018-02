La participación de Myrka Dellanos en Premio Lo Nuestro ha sido la oportunidad perfecta para que la periodista regrese a las cámaras de Univision. La presentadora ha visitado varios espacios de la cadena hispana para hablar sobre la 30° edición de los premios y claro, su historia de amor con Luis Miguel no pasó desapercibida ante sus antiguos compañeros de trabajo, como Raúl de Molina y Lili Estefan.

A su paso por El Gordo y la Flaca, la también productora de 52 años aclaró que no dejó su carrera por Luis Miguel, con quien tuvo una relación de 2003 a 2005. “Eso es mentira, definitivamente… Las cosas se perpetúan y las mentiras continúan y eso no es cierto, nada tiene que ver que yo dejé Univision, no tiene nada que ver con Luis Miguel. Fue una decisión que yo tomé por situaciones de contrato y luego yo me quedé dos años más con mi programa En Exclusiva con Myrka Dellanos. Así que yo había cumplido 10 años de trayectoria en Primer Impacto, y realmente yo quería abrirme las puertas y hacer otro tipo de programas”.

Raúl de Molina le preguntó si sus múltiples viajes con su entonces novio interfirieron con su carrera profesional, a lo que Myrka respondió: “No, no, yo viajaba cuando tenía mis vacaciones y en los fines de semana cuando no tenía a mi hija. Yo me iba una semana o si tenía varios días, lo que hace todo el mundo cuando está trabajando”.

¿Myrka sigue en contacto con ‘El Sol'? Ante este cuestionamiento, la hermosa presentadora indicó que no quería hablar más sobre el tema y que le deseaba lo mejor del mundo a su ex novio.

El pasado fin de semana, la también empresaria causó revuelo en sus redes sociales cuando compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparecía posando junto a un póster de Luis Miguel en el American Airlines Arena, en Miami. Sobre la imagen, la presentadora escribió: “Miren con quién me encontré”. Dellanos aclaró en El Gordo y la Flaca que ese post era una simple broma y también aclaró que hace mucho no ve al intérprete.

Así fue el romance de Myrka y Luis Miguel

La periodista de origen cubano conoció al cantante cuando era presentadora de Primer Impacto; ella lo entrevistó en el 2000 con motivo del lanzamiento de su disco Amarte es un Placer. Tres años después, se reencontraron y estuvieron juntos por dos años.

En 2005, la pareja puso punto final a su relación y cada uno siguió con su vida; él comenzó a salir con la actriz mexicana Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos. En tanto, Myrka contrajo matrimonio en 2008 con el vendedor Ulysses Alonso, del cual se separó al año de su boda. La periodista tiene una hija, Alexa Dellanos, fruto de su primer matrimonio con el doctor Alejandro Loynáz, con quien estuvo casada de 1992 a 1998.

Sobre su situación actual, Myrka confesó a Raúl de Molina y a Lili Estefan que está soltera y muy feliz viviendo en Los Ángeles, donde continua trabajando como periodista y además ha desarrollado su faceta empresarial con una línea de productos cosméticos My Amor.