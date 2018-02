Maluma y Natalia Barulích presumen su amor por primera vez en las redes con un tierno beso

Aunque Maluma ya había confirmado su relación con Natalia Barulích, el cantante y la modelo no se habían dejado ver cariñosos en las redes sociales; en sus cuentas de Instagram no había ni rastro de selfies o fotos románticas como cualquier pareja. Pero… ¡al fin sucedió! El intérprete de Corazón compartió un video a través de Instagram Stories y dejó ver su faceta de novio enamorado.

VER GALERÍA

Hace unas horas, el colombiano de 24 años subió una historia que ha causado revuelo entre sus fanáticas. En el video, Natalia aparece al lado de Maluma y mientras él graba con su teléfono celular, ella le da tiernos besitos en la mejilla. Al lado de la joven de origen cubano-croata, está una amiga de amiga de ambos, quien se deja ver como la cómplice de los enamorados.

VER GALERÍA

Por la expresión facial de Maluma, parece estar disfrutando de este momento junto a su amada Natalia, quien se ve de lo más feliz llenándolo de besos. Este video sería la primera demostración de amor de ambos en las redes sociales. Desde que comenzaron su relación, hace algunos meses, ninguno de los dos había compartido alguna foto o video donde aparecieran en actitud romántica.

VER GALERÍA

En tanto, Natalia posteó una imagen en la que aparece junto a su novio y una conocida de ambos. La bella modelo acompañó la instantánea con un par de corazones rojos.

Más notas como esta:

- Video: El enorme susto que se llevó Maluma al extraviar a su perrita Julieta

- La romántica felicitación de Natalia Barulích a Maluma por su cumpleaños

Los detalles de amor entre Maluma y su inseparable novia

El noviazgo de Maluma y Natalia es tan intenso que la pareja decidió sellar su amor con un tatuaje con gran significado. Hace unas semanas, la joven de 25 años compartió una imagen en Instagram Stories en la que se alcanza a ver su mano entrelazada con la de su novio. En las manos, ambos tienen tatuado en el pulgar el símbolo del infinito. Este lindo gesto no pasó desapercibido por las fans del colombiano, quienes quedaron fascinadas, pues el noviazgo cada vez se va tornando más serio.

VER GALERÍA

Además del tatuaje, las fanáticas de Maluma no dejaron pasar otro dulce detalle sobre esta relación. El cantante y Natalia comparten una cachorrita pomerania llamada Julieta. Recientemente, pasaron un gran susto pues su mascota estuvo desaparecida por unas horas. En sus redes sociales, ambos pidieron ayuda a sus seguidores para encontrarla. Horas después, la simpática perrita apareció y Maluma agradeció todos por su valiosa ayuda.

VER GALERÍA

El artista de 24 años y la sensual modelo Natalia se conocieron hace poco más de nueve meses durante la grabación del video musical Felices los Cuatro. Desde entonces, se les vio cada vez más cercanos y juntos acudían a importantes eventos como la Global Fit Gala, llevada a cabo en noviembre pasado. Fue hasta enero de este año cuando fueron sorprendidos paseando románticamente por las calles de Milán, Italia. Con esas imágenes, Maluma –cuyo nombre real es Juan Luis Londoño –no tuvo más remedio que confirmar su relación con Natalia.

VER GALERÍA

Ante las cámaras de Al Rojo Vivo (Telemundo), el cantante nacido en Medellín, dijo: “La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos. Creo que eso es algo muy fundamental y principal”. El joven añadió: “En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo. Me gusta su compañía, me apoya y me quiere, entonces es eso”, explicó. “Estoy como nunca me habían visto”.