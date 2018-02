James Middleton, de nuevo soltero: Donna Air confirma la ruptura

Tras cinco años de amor, James Middleton y Donna Air han puesto punto y final a su relación. Ha sido la propia actriz, presentadora y editora de moda británica quien lo ha confirmado a The Mail on Sunday: "James y yo ya no estamos juntos. Decidimos seguir caminos separado en diciembre, pero seguimos siendo los mejores amigos y siempre lo seremos". Prueba de esa gran amistad que perdura entre la pareja es que, el pasado 16 de enero, el hermano menor de la Duquesa de Cambridge asistía al programa Dancing on Ice, en el que Donna participa, para apoyarla.

Donna, de 38 años, y James, de 30, se conocieron en febrero de 2013, cuando fueron presentados en el exclusivo y privado club 5 Hertford Street en Mayfair, Londres. Hicieron pública su relación dos meses después, en abril, después depresentarse a sus respectivas familias, incluida la hija de Donna, Freya, de 14 años. Desde entonces y durante todo este tiempo, la pareja se ha mostrado de lo más enamorada en actos públicos y privados, como así pudimos verles en el enlace el pasado 20 de mayo de Pippa Middleton y el financiero James Matthews en la iglesia St Mark de Englefield.

La actriz y presentadora aseguraba en una entrevista con la revista Fabulous realizada a principios del pasado año, que, aunque en cierto modo sentía como si ya estuviera casada, sí le hubiese gustado hacerlo "oficial". "¿Por qué no? Yo siempre he dicho que hay que probarlo todo", bromeaba. "El matrimonio es importante y es genial si tienes hijos", añadía. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, solo un mes antes de su ruptura, James hacía unas declaraciones bastante contrarias a las de la presentadora. "Quiero mucho a Donna. El matrimonio no es algo de lo que tenga miedo, pero no es lo único que importa. Me hace muy feliz. Creo que la hago muy feliz. Quiero niños. Tendré hijos, pero tendrá que esperar", decía.

El hermano de la Duquesa de Cambridge y Pippa está actualmente inmerso en la empresa Boomf, que se dedica a la personalización de marshmallows imprimiendo fotos, textos, dibujos o cualquier cosa que el cliente solicite. De momento, James ya puede presumir de contar entre sus clientes nombres de relevancia como la firma Victoria's Secret. Por su parte, la que fuese la novia de James Middleton es un conocido rostro de la televisión británica. No solo ha presentado diversos programas, también ha formado parte del reparto de series como Hotel Babylon. En los últimos años ha enfocado su trayectoria profesional al mundo de la moda. Su labor consiste en editar estilos sobre marcas de moda, belleza y life style. Asimismo, presta servicios de consultoría empresarial, un trabajo que abarca desde ideas creativas, estrategias e inversiones.