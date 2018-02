Elton John nos ha regalado una imagen de lo más tierna y paternal. El cantante y compositor británico ha publicado en su perfil de las redes sociales una fotografía de lo más adorable de su hijo pequeño, Elijah, de 5 años, que se está convirtiendo en todo un hombrecito. En ella aparecen padre e hijo sentados juntos al piano durante un instante de una actuación del músico en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas (Nevada).

“Elijah se une a papá para el bis”, escribía el artista junto a la instantánea, que ya acumula más de 75.000 “me gusta” y un sinfín de comentarios de sus seguidores que se han derretido con la estampa. Vistos de espaldas, padre e hijo, que comparten el mismo color de pelo, están de lo más graciosos. Los dos visten con chaqueta oscura y el pequeño luce unas vistosas zapatillas rojas. Pese a estar rodeados de muchos espectadores y cámaras, Elijah parece encantado, y de lo más tranquilo, sobre el escenario. Todo indica que el músico, de 70 años, ya tiene quien siga sus pasos en el mundo del espectáculo.

Half-term football fest for Daddy and Zachary Una publicación compartida de Elton John (@eltonjohn) el Feb 16, 2018 at 5:17 PST

El autor de éxitos como Rocket Man o Your Song y su marido, David Furnish, son padres de otro niño, Zachary, de 8 años, al que también hemos visto ante el público con su famoso padre y su hermano pequeño. Además de la música, la familia comparte los pequeños placeres del día a día como ver partidos de fútbol en casa o acompañar a los niños al colegio. El sueño de Elton y David siempre fue convertirse en padres y para conseguirlo optaron por el vientre de alquiler. De hecho, recurrieron a la misma donante de óvulos y a la misma gestante para traer al mundo a sus dos pequeños.

La pareja lleva casada desde 2014, pero su relación empezó mucho antes. En 1993 sus caminos se cruzaron gracias a un amigo en común. Desde entonces no se han separado formando una de las parejas más sólidas del mundo de la música. Sus dos hijos fueron testigos de excepción del enlace protagonizando algunos de los momentos más tiernos de la ceremonia: ellos fueron los encargados de llevar los anillos de sus papás.

En enero de este año el artista británico anunció su última gira mundial, tras 50 años de actuaciones. Un tour que durará tres años y en el que está previsto que ofrezca 300 conciertos. “Será la última vez que haga una gira por el mundo. He tenido una vida y una carrera increíbles, he sido absolutamente afortunado. Mis prioridades en la vida han cambiado y son mis hijos, mi marido y mi familia. No quiero echarles de menos ni que me echen de menos”, dijo entonces. También quiso tranquilizar a sus fans. "Esto no significa que no vaya a seguir creando, componiendo, pero no voy a salir de gira nunca más tras esta despedida" insistió.