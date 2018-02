Así habla de la maternidad Kylie Minogue tras su dolorosa separación de Joshua Sasse

A Kylie Minogue le pasó factura su separación de Joshua Sasse, tal y como ha asegurado en una entrevista concedida a The Sunday Times. La cantante australiana puso tierra de por medio para sanar su corazón y recuperarse de las "crisis nerviosas" que sufrió tras ver cómo su compromiso hacia aguas. "Solo quería parar. Sabía que necesitaba sanar mi cuerpo, mi sistema nervioso estaba comprometido. Creo que se llaman crisis nerviosa", reveló. Al regresar de Tailandia, paraíso que le devolvió la calma, llegó a la conclusión de que su unión con Joshua Sasse "no era la correcta". Kylie, de 49 años, ha confesado a dicha publicación que ha renunciado a tener hijos. "Me pregunto cómo sería, pero el destino es el destino. En este momento de mi vida me pregunto sin tan siquiera podría logar quedarme embarazada. Sería mentira decir que no siento cierta tristeza, pero ¿qué puedo hacer? Existe la posibilidad de conocer a alguien que tenga hijos, así que me puedo imaginar como madrastra", señaló.

Kylie y Joshua anunciaron su ruptura en febrero de 2017 después de haberse comprometido y haber estado juntos tres años. "Gracias por todo vuestro amor y apoyo en este reciente capítulo de mi vida. Gracias ahora por vuestro cariño y comprensión con la noticia de que Josh y yo hemos decidido tomar caminos separados. Solo queremos lo mejor el uno para el otro mientras encaramos nuevos horizontes”, confirmó la cantante australiana. Según fuentes cercanas, la separación fue provocada, presuntamente, por la aparición de una tercera persona en la vida de Joshua: una actriz española. Se dijo que Kylie echó a su prometido de casa tras enterase del acercamiento de este con la intérprete Marta Milans, con quien había participado en el rodaje de la serie No tomorrow.

Desde que rompiera con el modelo español Andrés Velencoso en 2013, a Kylie no se le había conocido ninguna pareja con nombres y apellidos hasta Joshua Sasse, cuyas primeras imágenes juntos salieron a la luz en septiembre de 2015 tras conocerse en el set de rodaje de la serie de televisión Galavant.

Después de un tiempo retirada, Kylie reaparece con su disco de estudio Golden. “El final de 2016 no fue bueno para mí. Así que cuando yo empecé a trabajar en el disco en 2017 fue en muchos sentidos un gran escape", dijo. "Estaba bastante sensible cuando empecé a trabajar en mi disco, pero poder expresarme en el estudio hizo que rápidamente me recuperara escribiendo sobre diversos aspectos de mi vida, los altibajos, con un verdadero sentido del conocimiento y de la verdad, y la ironía y alegría. Si hay un amor que siempre estará ahí para ti es la música”, añadió.