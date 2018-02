Las complicaciones de Khloé Kardashian en la recta final de su embarazo

Khloé Kardashian vuelve a ser protagonista del ‘baby boom’ del clan más famoso de la televisión. Después del mediático nacimiento de la pequeña Stormie, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, la siguiente de las hermanas en convertirse en mamá regresa a la actualidad mediática gracias, como no, al afamado ‘reality’ que les ha dado la popularidad. En el adelanto del siguiente episodio, que se emitirá el próximo domingo, la socialité hace partícipes, a sus hermanas y amigas, de los inconvenientes que comienza a sufrir debido a su ya avanzado estado de gestación: "Me siento encadenada al sofá y apenas soy capaz de moverme. Literalmente me temo que no puedo caminar". Una situación que, aunque habitual en el caso de numerosas futuras mamás, para las Kardashian ha supuesto un motivo de preocupación hasta el punto de que Kourtney, la hermana mayor del clan, sugería a Khloé acudir a su médico para estar así más tranquila: "Creo que deberías mandar un mensaje a tu médico ahora mismo". El resultado de la consulta no se conocerá hasta la próxima semana.

VER GALERÍA

No obstante, y lejos de dejar a sus 73 millones de seguidores con la preocupante duda, la socialité compartía varias imágenes en su cuenta de Instagram, mostrando su buen estado de salud. Precisamente, en una de las imágenes que Khloé publicaba en sus 'Stories', aparece posando frente al espejo de su cuarto de baño mostrando su barriguita, mientras desea buenas noches a sus fans. Lejos de parecer perjudicada por su estado de buena esperanza, la novia de Tristan Thompson sonríe al objetivo ataviada con una sofisticada bata de satén en color rosa palo.

Esta no ha sido la única revelación que la empresaria ha realizado durante el embarazo de su primer hijo. En el capítulo del 'reality' que se acaba de emitir hace escasas horas, la joven confesaba el gran cambio que, debido a su estado, ha experimentado también su relación de pareja: "Siempre he escuchado que las mujeres embarazadas viven una etapa en la que son mucho más receptivas, pero en mi caso ha sido diferente. En el tercer trimestre nuestra relación también han cambiado", aseguraba la empresaria. Una nueva realidad personal que también ha tocado su autoestima: "Obviamente me siento incómoda e insegura". Un sincero relato que, como no podía ser de otro modo, también está dando la vuelta al mundo.

VER GALERÍA

Aunque no han hecho pública la fecha exacta del nacimiento de su bebé, Tristan y Khloé están a punto de conocer al nuevo miembro de la familia. El pasado mes de enero, la hermana pequeña de Kim Kardashian aseguraba estar embarazada de seis meses, por medio de una publicación de sus redes sociales. Una importante pista que confirmaría el alumbramiento para la llegada de la primavera.