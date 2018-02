Desde su primera vez en una alfombra de Premio Lo Nuestro, Alejandra Espinoza ha demostrado tener muy buen gusto y por ello, su nombre siempre aparece entre las listas de las más elegantes. A unos días de la 30° entrega de los galardones, la ex reina de belleza compartió con sus seguidores la búsqueda del vestido perfecto para su paso por la red carpet.

Además de desfilar por la alfombra del American Airlines Arena, para ‘Ale’ el próximo jueves será una noche súper especial, ya que será una de las tres conductoras principales de la entrega. Junto con Lili Estefan y Laura Pausini, Alejandra será la encargada de hacer de esa velada algo especial, así que, tiene que lucir fabulosa.

En su canal oficial de YouTube, la presentadora de origen mexicano subió un video de poco más de 11 minutos de duración en el cual contaba paso a paso el proceso de seleccionar el vestido indicado. Desde la intimidad de su hogar, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007, compartió el material en el cual se deja ver recién levantada, en pijama y lista para comenzar su día. “Estoy súper emocionada porque tengo mi fitting para Premio Lo Nuestro. No tengo ni idea de lo que me quiero poner, ni el color, ni el estilo, nada… ¡No sé nada!”.

Después de arreglarse, la presentadora de 30 años se dirigió a la cita que tenía programada con su estilista, a quien conoce desde hace años y con la que ha trabajado en diferentes eventos. La modelo quedó encantada por algunos de los trajes que le había preparado para que se probara, sin embargo no estaba del todo convencida y decidió seguir su búsqueda.

La presentadora de televisión se dirigió al estudio de Michael Costello, cuyos modelos ya ha usado con anterioridad, como en los Latin GRAMMY de 2016. “Son los 30 años de Premio Lo Nuestro, así que me quiero ver espectacular, quiero encontrar un traje que me guste y que me haga sentir cómoda”, dijo ante la cámara.

Aunque podría parecer que la modelo está al pendiente de lo último en la moda y que no pasa por alto lo que está en los escaparates, Alejandra confesó que es muy sencilla en cuanto a sus prendas y que prefiere sentirse bien en la ropa que elige para vestir. “No soy mucho de modas, de lo que está en tendencia o no. A mí no me importa si un vestido se estuvo usando mucho un año y ya paso la tendencia. Si a mí, cuatro años más tarde de que todo el mundo se lo puso y se me antoja ponérmelo, yo me lo pongo. No me limito ni mucho menos, si a mí me gusta algo, yo lo utilizo”.

Después de visitar el estudio del diseñador de Los Ángeles, parece que quedó muy complacida con los modelos que se probó y prefirió mantener en secreto la prenda que llevará el próximo jueves.

Alejandra Espinoza, lista para la conducción de los premios

Además de mantener informados a sus seguidores sobre el vestido que utilizará en la 30° entrega, la modelo también ha dejado ver en sus redes sociales cómo se prepara para estar al frente de este evento tan importante. En su cuenta de Instagram, ‘Ale’ subió una foto de los ensayos junto a Lili Estefan y Laura Pausini en el American Airlines Arena.

A un lado de la imagen, la modelo escribió: "Adoro". En la instantánea, Lily, Laura y Alejandra aparecen muy sonrientes ante la cámaras y dejan ver la buena química que hay entre ellas.