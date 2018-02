Maite Perroni tienen claro su deseo de ser mamá de algunos 'angelitos'

En su vida profesional, Maite Perroni sabe cómo convertir sus planes en exitosos proyectos en la música o la televisión. Con esa misma pasión, la actriz y cantante tiene la gran ilusión de algún día convertirse en mamá, un sueño del que ha hablado en diferentes oportunidades y del que volvió a sincerarse en una reciente plática con MezcalEnt, en la que aseguró que es uno de sus deseos más grandes desde hace tiempo.

“Nunca he dudado en que quiero ser mamá, nunca he dudado en querer formar una familia, siempre lo he tenido muy claro porque al final de cuentas para mí eso es la base de todo”, explicó la cantante al ser cuestionada sobre sus planes familiares. Con ese sueño arraigado en la mente, la ex RBD de 34 años de edad se ha formado una idea del hogar que le gustaría formar cuando la cigüeña toque a su puerta. “Para mí, mi familia es muy importante y por supuesto que deseo tener ese espacio propio donde pueda darle vida a algunos ‘angelillos’ que vengan por ahí”.

Aunque la intérprete de Tú y yo desea convertirse en mamá, agregó que aún es muy pronto para realizar ese sueño, pues quiere estar convencida de que su primer embarazo suceda en el momento adecuado. “Creo que también la vida dirá cuándo es el momento para que eso suceda, y seré muy feliz de que así sea”, dijo sonriente.

Maite recién habló ante las cámaras de ¡HOLA! TV para revelar que el amor es la pieza más importante de su vida. La cantante contó que está muy enamorada de su pareja, Koko Stambuk, al igual que lo está de la vida, su familia y cada proyecto que emprende. En su profunda reflexión, agregó que el amor más importante es el propio, ya que desde ahí puede repartirlo a las personas que se cruzan en su vida.

¿Suenan campanas de boda?

Maite Perroni recién obtuvo Discos de Oro y Platino por su sencillo Loca, una celebración que coincidió con el Día de San Valentín y en la que habló con diversos medios. Durante sus pláticas, llamó la atención un curioso anillo que portaba en la mano izquierda, mismo que sus fans observaron con lupa para descubrir si se trataba de una sortija de compromiso, y que desató los rumores de una próxima boda entre Maite y Koko.

Sin embargo, la cantante aclaró esos rumores cuando explicó a Televisa Espectáculos el significado de esa sortija. "Es un compromiso que desde hace 5 años asumimos con el corazón, y es un regalo que tiene para mí todo el significado, pero no es el anillo de compromiso de la boda. Sí tiene un peso muy importante”.

La cantante, además, detalló que para ella, portar una sortija de compromiso representaría una boda a corto plazo, algo que aún no tiene en mente. En lugar de planear su paso por el altar, Maite está enfocada en su participación en la telenovela Papá a toda Madre, al igual que en la promoción de su música.