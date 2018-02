Alec Baldwin celebra siete años de amor junto a su esposa Hilaria

Han pasado siete años desde que la historia de amor entre Alec e Hilaria Baldwin comenzó. Este sábado, la pareja recordó con emoción el primer día en que se conoció compartiendo un par de románticos mensajes en redes sociales.

El primero de ellos fue publicado por el actor de 59 años, quien dedicó unas emotivas líneas a la madre de sus hijos en su cuenta de Instagram: “Conocí a esta mujer un día como hoy hace siete años en un restaurante en Irving Place. Me enamoré y así comencé el sueño más extraño y maravilloso de mi vida”, escribió junto a una antigua fotografía del matrimonio.

VER GALERÍA

Por su parte, la actriz española decidió revelar a todos sus seguidores cuál ha sido la clave para mantener una relación saludable con Baldwin a pesar de los años: “Lo conocí hace 7 años en un día como hoy y vaya que nuestras vidas han cambiado. Más de cinco años de matrimonio y casi cuatro hijos, hemos tenido momentos maravillosos. Una cosa que nos ha permitido crecer es que hacemos que nuestro tiempo a solas sea una prioridad. Los niños son una bendición, pero también pueden tensar las relaciones”.

“Hay que tomarse ese tiempo casi todos los días. Para reír, enojarse, llorar y frustrarse también, es algo que nos ayuda a permanecer juntos. No es un cuento de hadas y no es nada fácil, pero es real y somos nosotros. Sin duda, una de las cosas más importantes es nunca perder nuestro sentido del humor. La honestidad también es algo que ayuda. ¿Cuáles son tus trucos para permanecer unido a tu pareja?”, escribió junto a una romántica fotografía de la pareja.

VER GALERÍA

El actor nominado al Oscar y su esposa se conocieron en Nueva York a principios de 2011. Después de un año de noviazgo, la pareja decidió casarse en la Catedral de San Patricio. Además de los cuatro niños que comparte con la guapa española, Baldwin tiene otra hija de 22 años, resultado de su anterior matrimonio con Kim Basinger.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Alec Baldwin se recupera satisfactoriamente de una cirugía de cadera

Hilaria Baldwin presume su 'baby bump' con una tierna selfie

Una pareja enamorada:

Esta no es la primera ocasión que Alec e Hilaria muestran en redes sociales el gran amor que sienten el uno por el otro. En el pasado Día de San Valentín, el ganador del Globo de Oro compartió un pequeño video para felicitar a su esposa: “La verdad es que no quería hacer un video de algo tan personal y subirlo a la red. Pero me ganó un poco la vanidad", reconoció.

VER GALERÍA

“Solo quería decirte que nunca podré terminar de agradecerte por todo lo que me has dado. Nunca seré capaz de pagártelo, nunca. En verdad, muchas gracias por todo lo que has traído a mi vida y lo más importante, gracias por dejarme conocerte. Te amo y estoy muy feliz de haberte conocido”, comentó el actor al borde de las lágrimas.