Charlie Zaa rinde un homenaje al profesor que salvó a su hija en el tiroteo de Florida

Gracias a la valentía de un profesor de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, el cantante Charlie Zaa puede el día de hoy abrazar a su hija Laureen Mia, de 16 años de edad. La joven fue una de las sobrevivientes de la conocida ‘Masacre de San Valentín’, la cual dejó un saldo de 17 personas fallecidas y decenas de heridos.

El intérprete colombiano, quien tiene otros dos hijos, Aaron David y Michelle, usó su cuenta de Instagram para rendir un merecido homenaje al hombre que salvó a Laureen. El cantante de 44 años subió una fotografía de Scott Beigel, un maestro de preparatoria, quien sacrificó su vida al poner a salvo a decenas de jovencitos. La imagen está acompañada por unas emotivas palabras de agradecimiento.

“Hoy es un día muy difícil para muchas familias en la Florida, quiero honrar la memoria de este #HÉROE #MrBeigel jamás encontraré las palabras suficientes para agradecer lo que hizo por nuestros hijos. Mr Beigel dio su vida por salvar la de ellos, eso solo es digno de un HÉROE, hoy el corazón de mi hija se encuentra consternado llorando su partida, pero a la vez con la certeza que él está en la presencia de nuestro Señor”, escribió el intérprete de temas como Nuestro Juramento.

En tanto, Laureen compartió en sus redes sociales la misma imagen de su profesor y una caricatura de un artista, en la cual se rinde un homenaje a todas las víctimas de los tiroteos ocurridos en Estados Unidos. La adolescente escribió junto a esas publicaciones la siguiente frase: “Siempre héroes” y acompañó su post con el hashtag #nomoreguns (no más armas).

Además de esas publicaciones, la jovencita subió una imagen de su escuela y escribió un mensaje en el que dejaba ver su sentir sobre el trágico día que vivió al lado de sus compañeros. “Nunca he sentido tanto dolor, hoy mi corazón se rompió en un millón de pedazos. Hoy quiero decir que el señor Beigel fue un héroe hasta el final, dio su vida y nos salvó. Agradezco a Dios por haberle dado un corazón tan hermoso y estoy segura que ya está ante la presencia de Dios y que será el ángel más bello. Rezo por todos los que fallecieron el día de hoy, por todos los que resultaron lesionados, no podemos olvidar sus nombres. No podemos olvidar lo que han hecho y los tenemos que honrar. Señor Beigel, siempre estará en mi corazón gracias por ser un buen maestro”.

La tragedia que marcó a Parkland, Florida

El pasado miércoles 14 de febrero parecía ser un día normal de clases en el instituto. Unos minutos antes de que terminara el último turno de la preparatoria, un muchacho de 19 años, identificado como Nikolas Cruz, hizo sonar la alarma contra incendios. Al estar evacuando los salones de clase, Cruz –quien fue expulsado de esa escuela por problemas disciplinarios –abrió fuego contra decenas de estudiantes y maestros. El personal, al darse cuenta de que se trataba de un ataque, apresuró a los jóvenes para regresar a las aulas, donde permanecieron escondidos hasta el arribo de las autoridades.

En medio del caos, el profesor Scott Beigel arriesgó su vida para salvar a la mayor cantidad de alumnos. Algunos testigos del tiroteo, contaron que el profesor de Geografía abrió la puerta del salón donde se resguardaba con su grupo, para dejar entrar a los jóvenes que huían despavoridos de los disparos de Nikolas Cruz. Justo cuando intentaba cerrar de nuevo la puerta del aula y ponerle el seguro, fue alcanzado por las balas del agresor.