Thalía recordó a su mamá con un emotivo post: 'El amor nunca termina, solo se transforma'

Hay heridas que nunca cierran, como el dolor de un hijo por perder a sus padres. Con una emotiva publicación, Thalía recordó a su madre, la señora Yolanda Miranda, quien murió en 2011. La intérprete de 46 años se encuentra de fin de semana en un paradisíaco lugar al cual solía ir con su mamá. Para ella fue imposible evitar acordarse de ella y le dedicó unas hermosas palabras en sus redes sociales.

La cantante compartió un par de fotografías en las que se deja ver muy sonriente caminando por unos hermosos jardines. En las imágenes, se aprecia a Thalía con unos pantalones claros de corte recto, una blusa rosa sin mangas, unas sandalias y un par de lentes oscuros.

Parece que este lugar le trae muy buenos recuerdos con su mamá, pues explicó a sus seguidores que no pasa un solo día en el que no la extrañe. “Love never ends, it just transforms (El amor nunca termina, solo se transforma). Caminos andados y nunca olvidados. Por aquí caminaba siempre con mi madre y hoy, a pesar de la distancia, la siento junto a mi más presente a cada instante. Te amo, te extraño, te siento cerca de mi #amoreterno #mama #amor #complicidad”.

Las instantáneas tienen más de 100 mil 'me gusta' y han enternecido el corazón de sus fieles seguidores, quienes se solidarizaron con Thalía y compartieron su sentir.

Thalía, siempre pensando en mamá

Han pasado ya siete años desde aquel fatídico día, cuando le dieron la triste noticia del fallecimiento de doña Yolanda. A pesar de esto, ella la tiene presente y ante las cámaras de Despierta América (Univision) compartió sus pensamientos más profundos respecto a su mamá. “Siempre está mi lado, todavía la siento; platico con ella. Extraño el bulto, su olor, acurrucarme… Extraño a mi madre a cada instante, en cada día... Eso es algo que no se va, cuando te dicen el tiempo lo va a curar, no es así”.

Los presentadores del programa le preguntaron qué haría si pudiera pasar otro día más a su lado. La también productora respondió que ese es uno de sus más grandes anhelos. “Eso es algo que de pronto sueño como en esas películas de ‘un día que pudieras regresar’… Sería el día más precioso, no sé lo más bello, sería nada más verla, amarla, decirle cuanto le agradezco cada instante, cada momento que ella lucho por mí y conmigo. Fuimos dos guerreras en contra de un sistema muy cerrado y lo logramos”.

Sobre las enseñanzas que su mamá le dejó, Thalía aseguró que también las inculca a sus hijos, Sabrina, de 10 años, y Matthew, de seis. “Les enseño que hay que ser honestos, hay que ser uno mismo, no dejar que nadie te cambie, que nadie cambie tu espíritu, tu intuición, sé tú y si eso es ir en contra de la corriente, ve en contra de la corriente, pero respétate a ti primero… Eso es lo que yo trato de inculcar a mis niños”.