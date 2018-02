Paris Hilton sabe dar fiestas como nadie y, una vez más, lo ha vuelto a demostrar. La socialité ha celebrado su 37 cumpleaños con una celebración por todo lo alto en la que no ha faltado de nada y que podría ser la última que haga como soltera, después de que el actor Chris Zylka le pidiera matrimonio a principios de año con los paisajes de Aspen como perfecto escenario.

La empresaria, vestida con una chaqueta multicolor de rayas y unas vistosas gafas de sol con montura blanca, ha sido la perfecta anfitriona de una velada en la que el rosa, el color fetiche de la rica heredera, lo ha impregnado todo. Unos globos en los que se leía: “Feliz cumpleaños, Paris”, recibieron a la homenajeada que no dudó en inmortalizar cada detalle en su perfil de las redes sociales. En la decoración tampoco faltaron unicornios, coronas, corazones… todo muy de su estilo. Como en toda gran celebración que se precie, la música no faltó y corrió a cargo de DJ Beatbreaker que deseó lo mejor a la cumpleañera. La actriz Kyle Richards también quiso felicitarla en un momento de la noche cuando cogió el micrófono y dedicó unas palabras a Paris. Otra de las celebrities que no se perdió el 37 cumpleaños de la neoyorquina fue una de sus tocayas más conocidas. Paris Jackson, hija del “rey del pop”, acudió al evento con un jersey top crot y posó con su amiga junto a un cojín que ponía “Paris”, todo un guiño a sus nombres.

Esta semana ha estado repleta de celebraciones para Paris Hilton. Hace tres días celebraba junto a Chris Zylka su primer San Valentín como prometidos y, también junto a él, festejaba su aniversario por adelantado. “Celebrando mi cumpleaños en Brasil con mi amor”, escribió en sus redes sociales junto a una imagen en la que ella luce un vestido con brillos y él, una camiseta y gorro negros. La pareja se desplazó al país carioca, a Florianópolis, donde ella actuó como DJ en el Posh Club. Paris fue sorprendida con una fastuosa tarta de seis pisos, en la que predominaba el color rosa.

Desde que se comprometieron, Paris y Chris se han vuelto inseparables. Aunque aún se desconoce dónde y cuándo se celebrará su boda, lo cierto es que será un enlace inolvidable, al que no le faltará detalle. La heredera del imperio Hilton es toda una especialista en el arte de invitar y si para su cumpleaños ya ha tenido varios homenajes, ya ha manifestado que para el ‘sí, quiero’ no se conformará con una sola celebración. Al menos planea nada menos que tres eventos en varios lugares del mundo. “Para mi cumpleaños número 21 tuve cinco fiestas, así que tal vez para la boda tendré una en Europa, otra en América y una para todos alrededor del mundo”, confesó ante las cámaras de Extra TV. Como buena novia, ya está mirando vestidos y ha contado con una ayudante de excepción, su hermana Nicky. “Tiene muy buen gusto y no puedo escoger el vestido sin mi dama de honor”, según explicaba ella misma a Entertainment Tonight.