Momentos antes de la llegada de su quinto hijo, Alan Tacher recordó con nostalgia a su padre

A unas horas de convertirse en padre por quinta ocasión, Alan Tacher recordó a su padre, don Alejandro, quien falleció en septiembre pasado, a la edad de 72 años. El presentador de Despierta América hizo un enlace al programa y platicó a sus compañeros sobre la emoción de conocer a su nuevo bebé, así como de la nostalgia que sentía por no tener a su lado a su padre, quien lo acompañó cuando nació su primera hija con Cristy Bernal, hace ya más de dos años.

El conductor de 46 años conversó con Karla Martínez, Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Carlos Calderón. Los cuatro enviaron a Alan sus mejores deseos, quien ya estaba vestido con el uniforme quirúrgico reglamentario, listo para entrar a la sala de parto y acompañar a su esposa en este momento tan importante.

Con las emociones ‘a flor del piel’, Tacher no pudo evitar conmoverse y pensar en su papá. Con voz entrecortada, el carismático presentador dijo: “Mi papi, lo voy a extrañar muchísimo. Hace dos años y medio el estuvo aquí conmigo en el nacimiento de Michellita y va a ser la persona a la que mas voy a extrañar aquí el día de hoy”. Tacher detalló que ese día, su padre estaba con la mamá de Cristy: “Aquí estaba abrazando a mi suegra… Uno nunca sabe porque pasan las cosas, es bien complicado entenderlo”.

Después de platicar con sus compañeros de Despierta América, Alan se despidió y se dirigió al quirófano para estar al lado de Cristy. La pareja aún no ha confirmado el nacimiento de su bebé, así como la fecha y hora exactas, sin embargo podrían haberlo hecho ya con una publicación que el presentador compartió en su Instagram.

En su cuenta, Alan subió una fotografía en la que aparece con su esposa, y ambos posan alrededor de un bello arreglo floral con ropita de bebé, el cual les fue obsequiado por parte del equipo que integra el programa de Despierta América. Por el mensaje de Alan, ahora sabemos que la pareja tuvo un varón, a quien han llamado Liam. La instantánea está acompañada por el siguiente mensaje: “Gracias a mi familia hermosa de Despierta América por este detallazo… Los amo con todo mi corazón. Han sido y serán parte de nuestra vida siempre. ¡Liam les dice gracias!”.

El bebé de Alan Tacher alegró a toda su familia

La noticia del embarazo de Cristy brindó a los Tacher un momento de paz, pues días antes de dar a conocer la buena nueva ante las cámaras de televisión, Alan y su familia perdieron a su padre, el señor Alejandro.

Usando su cuenta de Instagram, el conductor subió una fotografía del ultrasonido de su esposa y dedicó unas palabras de reflexión, pues justo por esas fechas, México había vivido uno de sus peores días tras el sismo del 19 de septiembre. “En una época de turbulencia emocional, en una época de noticias desagradables, de momentos muy difíciles, no hay nada mejor que esta noticia que me llena el corazón y el alma”. Además de esto, Alan no se olvidó de mencionar a su padre: “Chief (Jefe), papi… Lo vas a conocer desde el cielo”.