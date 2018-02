Es la reina indiscutible de Instagram con 133 millones de seguidores, su voz es una de las más reconocidas del pop en inglés y su imagen representa marcas de lujo como Coach, sin embargo Selena Gomez es una joven muy sencilla, y te sorprenderá saber que es una clienta asidua de una famosa cadena de restaurantes con precios accesibles.

En entrevista con Katherine Langford, de Harper’s Bazaar, la cantante de 25 años reveló la forma en la que disfruta sus días libres. Podría pensarse que acude a los lugares de moda o a interminables fiestas, pero ella es más una chica hogareña y relajada.

¿Cómo es un típico sábado por la noche para la también actriz? Selena respondió que usualmente está cerca de los suyos; algunas ocasiones le gusta pasar tiempo con su media hermana, Gracie Elliot, fruto de la relación de su mamá, Mandy con Brian Teefey. “Si estoy en el ánimo de tiempo de hermanas, me iría a ver a mi hermana, Gracie. Ella es más madura que yo en muchos sentidos, y tiene cuatro años”.

Si es un sábado de esos, en los que quiere disfrutar de una charla relajada y deliciosa comida, ella tiene el lugar indicado. “Si quiero estar con mis amigos, no suelo ir a lugares muy de moda, así que la gente sabe que no debe invitarme a esos lugares porque no iré. Me gusta ir a buenos lugares, pero también a Chili’s y pedir queso con papas. También me gusta bailar y reírme con mis amigos”.

Esta no es la primera vez que Selena Gomez se declara fan de esta célebre cadena de restaurantes. En 2016, contó a WMagazine que ella y Taylor Swift acudían frecuentemente a ese establecimiento. “Amo Chili’s. Taylor y yo comemos ahí todo el tiempo”. Además del queso y las papas de ese lugar, la interprete de Bad Liar también tiene otros antojos. “Cuando quiero algo dulce, fresas con crema batida. Pero cuando tengo ganas de algo salado, me como un pepinillo”, contó en otra entrevista con InStyle.

Selena Gomez, sin dietas pero con buenos hábitos

No todo es comida rápida y calorías, Selena Gomez lleva un régimen con el cual se mantiene sana y en forma. Para transformar su cuerpo, la cantante se puso en manos de la entrenadora Amy Rosoff Davis.

La experta confesó a Cosmopolitan que Selena no suele hacer dieta. “Ella ama los platillos estilo Tex-Mex y la comida rápida. Yo podría entrar al bus de su gira y oler la fast food y tirarla a la basura. De inmediato, pondría una zanahoria en su mano y un poco de hummus”. Pero esas medidas no han sido necesarias, ya que poco a poco han ido cambiando su dieta, así como sus hábitos alimenticios, lo cual se ha notado desde los primeros días. “Ella responde realmente rápido. Hacemos un poco de abdominales y dos días después la veo y digo: ¡Wow!”.