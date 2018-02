Con dolor y luto, familiares y amigos honran a las víctimas del ataque en Miami

Minutos de silencio, llanto y mucho dolor llenaron este jueves las calles de Miami durante la vigilia que miles de personas montaron en honor a las víctimas del tiroteo en la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas. La paz del instituto, ubicado en Parkland, Florida, fue alterada el miércoles pasado por Nikolas Cruz, de 19 años de edad, en un ataque con arma de fuego que dejó 17 víctimas mortales y 15 heridos. Unidos, familiares, estudiantes y vecinos de la localidad se reunieron para honrar la memoria de los fallecidos, un acto que quedó marcado por las lágrimas y el dolor.

VER GALERÍA

La mayoría de las víctimas del ataque a la preparatoria eran menores de edad, chicos entre 14 y 18 años que habían acudido a la escuela el 14 de febrero emocionados por celebrar San Valentín con sus amigos más cercanos. Una de ellos fue Jamie Guttenberg, una chica de 14 años cuyo padre logró expresar su dolor en palabras durante el homenaje. Precedido por el apoyo de los presentes, Fred Guttenberg contó conmocionado que hace un año había sufrido la pérdida de su hermano, quien falleció a causa de un cáncer derivado por los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Notas relacionadas:

- Una joven sobreviviente del ataque en Miami: 'No nos sorprende que haya sido él'

- Pánico en Florida: un joven mata a 17 personas en un tiroteo en un instituto

Para él, el dolor de perder a un hermano era inmenso, y haber perdido a su hija es infinitamente peor. "Jamie era la luz de la fiesta", contó el hombre afligido, quien no logró recordar si aquel miércoles por la mañana se despidió de su hija antes de que partiera hacia la escuela. Fred motivó a los chicos a entender cuando los padres no les permiten ir a un lugar, explicando que lo hacen por su seguridad. También dijo a los progenitores que no deben perder ningún día sin abrazar y besar a sus hijos, además de recalcarles lo mucho que los quieren.

VER GALERÍA

Los dolientes afectados por esta tragedia, se reunieron en el parque Pine Trails con velas blancas en la mano y el deseo de parar la violencia en el corazón. Frente a ellos, un escenario al aire libre y una docena de figuras de ángeles decoraban el lugar, además de un llamado "tablón de la bondad", en donde los miles de asistentes expresaron mensajes de apoyo, frases positivas y algunos recuerdos para las víctimas.

Aún sorprendidos por lo que había sucedido en su escuela, los estudiantes llevaron fotos de sus amigos que perdieron la vida la tarde del miércoles, justo cuando cerca de 3 mil jóvenes concluían su jornada escolar.

VER GALERÍA

Un recuerdo similar

Entre lágrimas, algunas personas exigían a la NRA (en español, Asociación Nacional del Rifle) que "dejara de matar a sus hijos". El grupo está a favor de la venta libre de armas en Estados Unidos. La tragedia también recordó aquella terrible noche del 12 de junio de 2016, en la que un terrorista abrió fuego contra los asistentes al club Pulse, también ubicado en Florida, en el que murieron 50 personas.