Thalía revela cómo lidia con las críticas en las redes sociales

A lo largo de su carrera, Thalía ha logrado mantenerse en contacto con sus fans por diferentes medios, y con la llegada de las redes sociales, encontró uno que le permite interactuar de forma inmediata con sus admiradores. Por ello es que su álbum virtual de Instagram o su perfil en Twitter, son los favoritos para saber qué planes profesionales tiene o las novedades de su vida en familia o con amigos. Y aunque sus fans agradecen sus publicaciones, hay algunas personas que la critican cada vez que hace uso de sus redes sociales. A Thalía, esos comentarios negativos no le molestan, pues tiene una sencilla forma de evadirlos.

"Yo no presto atención más que en las cosas que edifican, que me hacen reír, que me alimentan el corazón y el alma", dijo en una plática para El Gordo y la Flaca, en la que se sinceró sobre el uso de las redes sociales en su día a día. "Los haters no me entristecen para nada. Estamos viendo todo un movimiento que hay (en contra) de la discriminación", explicó.

Thalía es fan de utilizar filtros antes de publicar sus fotos, que pueden ir desde el más sencillo hasta el efecto más extraño que encuentre en la colección de las aplicaciones que usa y que dan a sus fotos un estilo diferente. “Me gusta mucho usar los filtros de Instagram y Snapchat, me encantan, se me hacen muy divertidos. Me encanta el de la bocota”. La cantante agregó que es debido a ellos que ha recibido algunos comentarios sobre los distintos looks con los que aparece en su propio timeline. “Los filtros te distorsionan la cara y ya luego te dicen que estás distorsionada”, explicó contenta.

¡Creatividad y mucho amor!

Además de los filtros, Thalía disfruta mucho la creatividad de las imágenes para las que posa siempre con una sonrisa con tal de alegrar el día de sus seguidores. Una de las más recientes es la que realizó para el Día de San Valentín, en la que aparece junto a una enorme caja de chocolates en forma de corazón. "La vida es como una caja de chocolates, nunca sabes que te va a tocar, a menos que le des mordiditas a cada uno de los chocolates hasta que encuentres tu felicidad absoluta", escribió al lado de la foto.

Días antes, Thalía recibió un tierno y breve mensaje de su esposo, Tommy Mottola para celebrar el día de los enamorados. Además de las palabras de su esposo, la felicitación estaba decorada con una bella fotografía de ambos a punto de darse un beso.

La intérprete de Amor a la Mexicana contó que para esta fecha, ya no celebra sólo con Tommy como solían hacerlo antes de convertirse en papás de Sabrina y Matthew, los pequeños que complementan su vida familiar. “Tommy siempre me sorprende, pero en los últimos años hemos decidido pasar con nuestros niños, ellos son nuestros Valentines. Ya en la noche la cosa se pone spicy o nos quedamos dormidos”, reveló.