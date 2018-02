Raúl de Molina envió un romántico mensaje a su esposa Millie por San Valentín

Raúl de Molina tuvo un romántico detalle con su esposa Millie en este Día de San Valentín. El conductor hizo una pequeña pausa en el programa El Gordo y la Flaca para enviar un mensaje muy especial a su esposa Millie, con quien está casado desde hace más de dos décadas y con quien comparte a su hija Mia, de 17 años.

VER GALERÍA

“El día de hoy le tengo que mandar un beso muy grande a mi esposa, por todo lo que la quiero y lo mucho que me aguanta, también a mi hija Mia”, comentó Raúl con una sonrisa. Orgullosa de su compañero, Lili Estefan dejó claro que el lindo gesto no fue idea suya: “Debo decir que yo no tuve que recordarle, le nació a él”, explicó con humor: “Exactamente. Se lo dije a mi esposa cuando me levanté por la mañana: ‘Millie te quiero tanto de verdad’ y le di un beso”, agregó Molina.

VER GALERÍA

Más tarde, la pareja visitó la ciudad de Nueva York para pasar una romántica tarde. El presentador inmortalizó el momento con una linda fotografía en la que aparece junto a su esposa enfrente de un enorme corazón hecho con un gran número de rosas rojas: “¡Qué corazón!”, escribió junto a la linda postal. Por su parte, Millie también dedicó unas palabras al carismático conductor: “¡Feliz Día de San Valentín para mi único amor! Gracias por amarme tanto”, escribió en redes sociales.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Conoce a Mia, la guapa hija de Raúl de Molina

Raúl de Molina y Lili Estefan ofrecen una sincera disculpa

Su romántica historia de amor:

Recientemente, el matrimonio reveló cómo fue que inició su historia de amor durante una visita al programa Despierta América: “Él tenía una novia y quería salir conmigo al mismo tiempo. Yo le dije que no, que con ella o conmigo. Después de casi tres años de relación le pregunté qué pensaba de nosotros, él me dijo que no sabía. Estábamos en su departamento y él me dio una cajita. Adentro estaba nuestro anillo de compromiso y no pude dejar de llorar”, recordó la esposa del presentador.

VER GALERÍA

Sobre la forma en que Millie logró robarle el corazón, Raúl comentó: “Nos reíamos muchísimo juntos. Ella siempre tenía una linda actitud, era muy cariñosa, buena gente. Es una mujer muy sencilla y creo que eso es lo que siempre me ha gustado de ella. Eso y que se ríe todo el tiempo. Aunque han cambiado un poco las cosas, hace 23 años todos los chistes que hacía le parecían graciosos y ahora todo le parece pesado”, comentó con humor.