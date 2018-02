Una joven sobreviviente del ataque en Miami: 'No nos sorprende que haya sido él'

La angustia y el terror que se refleja en el rostro de Lorena Sanabria, relatan las horas de miedo y desesperación que vivió este miércoles por la tarde dentro de su propia escuela, la preparatoria Marjorie Stoneman Douglas. Desconcertada, la joven no entendía qué es lo que estaba pasando cuando al final de su jornada escolar escuchó múltiples disparos que de inmediato alarmaron a sus compañeros y profesores. Las cuatro horas siguientes fueron de confusión para ella y los tres mil estudiantes de la escuela ubicada en Parkland, Miami, que fueron testigos del tiroteo a manos de Nikolaz Cruz, un joven de 19 años de edad y ex alumno de esa preparatoria, y a quien Lorena llegó a conocer hace un tiempo.

La chica de 16 años, originaria de Colombia, y su mamá, Lorena Hernández, acudieron al programa matutino Despierta América de Univisión para contar la terrible experiencia que vivieron este 14 de febrero. "Mi escuela no parecía una escuela, parecía un campo de batalla", contó entre lágrimas la joven. "Todo empezó con una alarma de fuego y el protocolo es salir de la escuela. Todos salieron sin pensar nada", recordó.

La voz y la vivencia de Lorena se han convertido en una de las referencias más exactas de lo que sucedió en la preparatoria. Junto a su mamá, han relatado cómo vivieron esas horas de angustia a varios medios internacionales. Mientras la chica y sus compañeros se dirigían a la zona marcada como segura, escucharon un disparo. Los jóvenes se miraban entre sí pensando que todo era un simulacro, hasta que escucharon un par de disparos más. "Alguien gritó: 'Salgan de aquí. Corran por sus vidas'", contó Lorena, quien logró esconderse en un salón de clases en el que permaneció cuatro horas.

Desde el principio, Lorena llamó a su mamá para decirle lo que estaba pasando. La mujer, asustada por lo que escuchaba, corrió hacia la escuela. Fue ella quien logró calmarla durante esa terrible situación que hasta el momento ha cobrado la vida de 17 personas, además de haber dejado a 12 heridos. A Lorena, por suerte, no le pasó nada, a diferencia de dos de sus amigas, quienes fueron alcanzadas por los disparos. "A una la alcanzó una bala en el hombro y a otra en la pierna. Ambas ya están en casa", reveló en una plática con la radiodifusora argentina MDZRadio.

Conocía al culpable

Al enterarse que un chico de nombre Nikolaz Cruz había sido quien alteró la paz en su escuela, a Lorena y a sus amigos no les causó mucha sorpresa. "Hablando con mis amigos en el salón en el que nos refugiamos, todos decíamos que no estábamos sorprendidos de que fuera él". Años atrás, la joven llegó a conocer a Nikolaz a través de un grupo de amigos, aunque por la diferencia de edad no se llevaba con él. "Él era muy callado, muy reservado y no era sociable", recordó para después explicar que todo esto se siente irreal.

El nombre de este chico, que fue capturado por la policía y hoy enfrenta cargos por homicidio, ya era conocido por algunos otros alumnos. Según contó Lorena, hace un año fue expulsado de la preparatoria por sacar un cuchillo en la cafetería, un hecho que por su naturaleza, fue del conocimiento de muchos alumnos del plantel.

Aunque vivió horas llenas de angustia, Lorena logró salir del salón en el que se refugió para poder encontrarse con su mamá. "Salir de ahí fue algo dramático. Nos hicieron salir con las manos arriba, ya no me sentía como estudiante, me sentía como si estuviera siendo cuestionada. Vi la escuela llena de policías con armas. Era irreal", recordó. "Cuando vi a mi mamá fue un sentimiento indescriptible. Aunque estuve en contacto con ella, verla en persona no se compara".

Lorena, su madre y su hermano no han logrado conciliar el sueño desde entonces, porque siguen en estado de shock y alertas para mantenerse a salvo, a pesar de que la pesadilla empieza a quedar atrás.