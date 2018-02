J Balvin confiesa que enfrenta una dura batalla contra la depresión

J Balvin se ha sincerado sobre una de las batallas más complicadas que ha tenido que enfrentar en su vida: la depresión. Desde hace algunos años, el cantante ha tenido que aprender a lidiar con este padecimiento del que han sido víctimas un gran número de celebridades.

Durante una reciente entrevista con el programa colombiano Lo Sé Todo, el intérprete habló de los estigmas que suelen rodear a esta enfermedad: “Las depresiones son algo que hay que dejar de ver como si fuera algo de locos. Hay que entender que existen desbalances químicos, yo aún tengo medicamentos psiquiátricos. Hay un tabú frente a los psiquiatras. Yo mismo decía: ‘Eso es para locos’, pero realmente es más loco que yo no quisiera dejarme ayudar”, explicó.

Esta no es la primera vez que Balvin habla sobre este padecimiento, pues hace un par de años reveló que el exceso de trabajo le provocó una fuerte depresión: “Casi me mata, es lo peor que me ha pasado. Hay que tener cuidado con lo que le pides al universo. Le puedes pedir éxito y eso casi me mata por no poner límites ni equilibrio y pagué las consecuencias. Fue mi culpa, no se la echo a los demás. Fue decisión mía trabajar como un esclavo y olvidar que detrás de eso hay algo mucho más importante: la persona”, explicó al portal español 20 minutos.

Sobre la forma en que ha manejado este sentimiento, el intérprete de Ginza comentó: “Uno llega y cumple un sueño e inmediatamente hay que tener otro plan para no caer en depresión. Se pierden las ganas de vivir, porque hay que tener un motivo para levantarse. Cada vez que cumplo un sueño empiezo a preocuparme porque poco a poco me deja de importar todo. Trato de buscar retos más complicados para tener muchos años de trabajo”.

Un problema recurrente:

Recientemente, Álvaro Osorio, papá y manager del cantante, habló de el padecimiento de Balvin: “Tuvo una novia, la mamá de esa chica lo llevó a un médico energético. No sé si él ha contado eso, pero esta es la verdad. Él estaba muy cansado de tantos shows, eran 10, 15, 20 presentaciones semanales”, recordó el empresario.

“Ese médico cometió un error inmenso, pues le aplicó una inyección que debió haberse aplicado en 3 horas, en solo 1 minuto. Eso le reseteó su cerebro, lo descompuso, lo descompensó”, explicó al programa Suelta la Sopa el pasado mes de noviembre.