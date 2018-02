No te imaginas con quién pasó San Valentín Lili Estefan

Lili Estefan demostró que una de las mejores formas de celebrar el Día de San Valentín es en compañía de buenos amigos. Luego de 28 años de matrimonio, la conductora volvió a festejar el especial día como una mujer soltera.

La presentadora inició su jornada diaria con la mejor de las actitudes, eligiendo un look muy acorde a la ocasión especial. Lili utilizó un original suéter blanco con un enorme corazón rojo en el pecho. Con su característica sonrisa como el mejor de los accesorios, la conductora de El Gordo y la Flaca llegó muy temprano a los estudios de Univisión, donde le esperaba una pequeña sorpresa.

La producción del popular programa tuvo un lindo detalle con Estefan, pues le obsequió un enorme oso de peluche que no dudó en presumir en redes sociales: “¡Con mi oso peludo! Gracias por este lindo regalo. Espero que todos ustedes hayan pasado un feliz Día de San Valentín. Los quiero un montón”, escribió junto a la divertida postal.

Los hijos de la conductora, Lina y Lorenzo, se encargaron de ponerle el toque familiar a la celebración, pues enviaron una deliciosa tarta de chocolate a su mamá. Para continuar con el festejo, Lili se reunió con sus compañeras Clarissa Molina y Karina Banda, con quienes disfrutó de una divertida noche de chicas.

El trío compartió un pequeño video en el que se puede apreciar el gran momento que estaban disfrutando: “Así de divertido pasamos este día. ¡Felicidades mi gente bella! Recuerden que todo lo que se hace con amor sale bien. ¡Qué haría sin ustedes!”, escribió al pie de un par de fotografías de la reunión, que fue adornada con un gran número de globos en forma de corazón.

Una peculiar invitación:

Los planes de San Valentín de la conductora estuvieron a punto de ser muy distintos debido a una pequeña distracción. Durante un segmento del programa El Gordo y la Flaca, Lili relató que había aceptado una invitación a cenar de Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, para el miércoles, pues ninguno de los dos recordaba que se celebraba el Día de los Enamorados.

“Don Francisco me invitó a cenar y como tres horas después voy a tener que borrarlo del calendario. Le mandé un texto y le dije: ‘Don Mario, el miércoles no podemos salir porque es Día de San Valentín. Usted tiene que sacar a Temmy. Entonces él me dijo: ‘¡Ay es verdad! Qué bueno que me dices”, relató entre risas.