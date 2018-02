Mayra Rojas recordó a su hermana Lorena con un bello mensaje

El recuerdo de la fallecida actriz, Lorena Rojas, se hace más presente en fechas especiales para su familia. Hace unos días, Lorena habría cumplido 47 años de edad, un cumpleaños que su hermana, Mayra, recordó con mucho cariño. Para celebrar la ocasión, la también actriz publicó una fotografía en la que ambas aparecen muy sonrientes y junto a la que dedicó un conmovedor mensaje.

VER GALERÍA

“¡Feliz cumpleaños, hermanita! Festejo con el alma llena de bellos recuerdos cada momento compartido. Extrañarte es parte de cada instante de mi vida", escribió la actriz de 53 años en un mensaje dirigido a su hermana, pero público para todos sus seguidores. "Qué afortunada me sé de haberte disfrutado tanto. Qué feliz saber de tu amor y confianza. Aquí sigo disfrutando de esta vida que tú tanto amaste. Aprendiendo finalmente. Te amo y me sé acompañada por ti todo el tiempo. ¡Te amamos!”, agregó un poco más alegre por los momentos que disfrutaron juntas.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- ¡Cómo ha crecido! Luciana, la hija de la fallecida actriz Lorena Rojas, está preciosa

- La familia de Jorge Monje, pareja de Lorena Rojas, comparte una carta con un emotivo deseo

El cumpleaños de Lorena es muy cercano al 16 de febrero, la fecha en la que la actriz falleció después de una larga lucha contra el cáncer, una enfermedad con la que fue diagnosticada en el año 2008 y que más tarde se extendió por varios órganos. Tras su muerte en el año 2015, Mayra quedó a cargo de su sobrina Luciana, una niña de cuatro años de edad a quien considera "hija de ambas".

Luciana, una luz en el hogar de Mayra

La presencia de la pequeña en la familia Rojas ha llenado de ilusión el hogar de Mayra, y aunque las heridas siguen abiertas y no se reemplaza la sonrisa de su hermana, la niña se convirtió en la pieza clave para no perder la alegría. Gracias a las publicaciones de Mayra en sus redes sociales, los fans de Lorena han podido ver lo mucho que Luciana ha crecido después de haber alegrado por unos meses la vida de Lorena, quien recibió la aprobación para adoptarla en 2013. “La ausencia es tremenda, pero yo me encargo de estarle recordando quién fue y por qué se nos adelantó, la extrañamos muchísimo”, contó la actriz en una plática con Univisión.

VER GALERÍA

En el hogar de Mayra, Luciana encontró una familia aún más grande compuesta por los hijos de la actriz, Fabián e Ivanna. Desde ahí, la actriz publica los ratos más divertidos junto a la pequeña, además de sus hijos, quienes dejaron de ser primos de Luciana para convertirse en sus hermanos mayores.