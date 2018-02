‘Couple goals!’ Los Obama y sus detalles de amor por el Valentine’s Day

Entre las millones de felicitaciones en las redes sociales por el Valentine’s Day, no podían faltar las de Barack Obama y Michelle Obama, quienes se han distinguido por ser una de las parejas más amorosas. Como es usual en ellos, se demostraron su amor de las maneras más originales; el ex presidente compartió una fotografía de ambos y le dedicó unas tiernas palabras. En tanto, ella optó por ir más allá y creó una playlist con todas las canciones que son especiales para ellos.

VER GALERÍA

Con una imagen de ambos, la ex Primera Dama felicitó a su marido y aprovechó para compartir con sus seguidores el gran detalle que preparó para el padre de sus hijas. Michelle acompañó la publicación con el siguiente texto: “Happy Valentine’s Day a mi único y gran amor, Barack Obama. Para celebrar la ocasión, te dedico uno playlist de San Valentín”. La esposa del ex mandatario invitó a sus seguidores a escuchar las canciones más especiales que le recordaban a su esposo.

VER GALERÍA

La lista, que está cargada en la aplicación de Spotify, está formada por 44 canciones y en ella hay clásicos como At Last (Etta James), You and I (Stevie Wonder) o Something in the Way She Moves (James Taylor). El romántico listado de canciones también incluye temas modernos de artistas que seguramente están entre los favoritos de sus hijas: Coldplay, John Legend, Ed Sheeran, entre otros.

VER GALERÍA

Los seguidores de los Obama quedaron encantados con el gran detalle de Michelle. Tan solo la fotografía que subió de ambos en su Instagram obtuvo más de un millón de ‘me gusta’. Además de esto, sus fieles followers hicieron hincapié en el buen gusto musical que tenía la ex Primera Dama.

VER GALERÍA

¿Y qué hizo Barack Obama para su esposa? El político no se quedó atrás con su detalle de San Valentín. A través de su Instagram, compartió una instantánea de los dos, en la cual se dejan ver muy sonrientes. La foto, que tiene hasta el momento más de dos millones de likes, está acompañada por las siguientes palabras: “Happy Valentine’s Day! Michelle Obama, haces cada día y cada lugar algo mejor”.

Más notas como esta:

- Así son los coloridos retratos de Barack y Michelle Obama para la National Portrait Gallery

- FOTOS: Los famosos celebran el Valentine's Day

Los Obama, un matrimonio lleno de gestos y lindos detalles

Los detalles de amor entre Barack y Michelle Obama son una constante en su relación, pues a través sus más de 25 años de relación, siempre se han caracterizado por ser una gran pareja. En cada uno de sus cumpleaños o en fechas especiales, comparten lindas felicitaciones que enternecen el corazón de sus seguidores.

VER GALERÍA

Recientemente, Michelle cumplió 54 años y su marido tuvo un gesto muy lindo que derritió el corazón de todos. La abogada quedó gratamente sorprendida con un arreglo floral y una colorida tarjeta. Como cualquier mujer que se siente halagada, tomó una fotografía de sus sorpresas de cumpleaños y la subió a su Instagram.

VER GALERÍA

En tanto, Barack la felicitó en su propia cuenta con una imagen de ambos acompañada por el siguiente texto: “No solo eres mi esposa y la madre de mis hijas, eres mi mejor amiga. Amo tu fuerza, tu gracia y tu determinación. Te amo más cada día. Feliz cumpleaños, Michelle".