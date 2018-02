Adamari López y Toni Costa suben la temperatura con sus fotos más románticas

No hay pareja más enamorada que Adamari López y Toni Costa, quienes disfrutaron de unos días de descanso en las paradisíacas playas del Caribe mexicano. Los enamorados viajaron a Cancún, México el pasado fin de semana para celebrar el cumpleaños de uno de sus mejores amigos y aprovecharon la oportunidad para pasar un tiempo a solas, pues en esta escapada relámpago no los acompañó su hija Alaïa, de dos años de edad.

'Ada' y Toni disfrutaron de las lujosas intalaciones del complejo turístico en el que se hospedaron junto a su animoso grupo de amigos. La pareja compartió a través de sus redes sociales algunas imágenes de sus vacaciones exprés y dejaron ver que ellos son pura pasión. En su cuenta de Instagram, la presentadora puertorriqueña subió una imagen en la que aparece con el padre de su hija y la acompañó con la siguiente frase: "Nada mejor que celebrar a tu lado todos los días el amor".

En otra de las intantáneas, compartida en la cuenta del Instagram del show Un Nuevo Día (Telemundo), se subió una imagen muy sensual de ambos, la cual elevó la temperatura de las redes. En la foto, la puertorriqueña de 46 años sale recostada en la alberca, mientras Toni está sobre ella sin quitarle la mirada encima.

Además de compartir estos momentos tan especiales con sus seguidores, la conductora de 46 años demostró que, aun estando de vacaciones, sigue firme con su palabra de llevar un estilo de vida más sano. Durante su estancia en Cancún, Adamari acudió todas las mañanas al gimnasio y a su lado tuvo al mejor coach: Toni Costa. El coreógrafo de origen español supervisó cada una de las rutinas de su mujer y la animaba a seguir adelante y entregar lo mejor de sí misma.

Como prueba del profundo compromiso que la madre de su hija tiene con su salud, Toni subió una imagen de ambos en el gimnasio haciendo unos pull ups (dominadas). El bailarín escribió: "Así da gusto ir al gym..... hasta de vacaciones". Los seguidores de Costa aplaudieron el apoyo que ha brindando a Adamari desde que ella decidió cambiar su estilo de vida.

Adamari López, comprometida a cuidar su salud

Hace más de una semana, la también actriz hizo una promesa: asistir todos los días al gimnasio para mantenerse sana y ponerse en forma. Según la propia Adamari, desde el nacimiento de Alaïa –hace casi tres años – no se había puesto en manos de un profesional para cuidar de su figura. Sus compañeros de trabajo así como sus amigos, familiares y fieles seguidores apoyaron su decisión y la animaron a seguir adelante y no abandonar este nuevo reto en su vida.

Además de las muestras de apoyo, Adamari contará con la ayuda de su amiga, la periodista Rashel Díaz, ya que ella será su compañera de entrenamiento. “El compromiso es conmigo misma porque sé que uno debe estar saludable así que me comprometí. Rashel (Díaz) me va a acompañar y me va a llevar de la mano y César (Alfonzo) nos va a entrenar así que vamos a ver cómo me va”, explicó.