¿Adivinas quién será la dama de honor de Paris Hilton? ¡Claro, Nicky!

Paris Hilton continúa con los preparativos para su boda con Chris Zylka. Luego de revelar que no ha tenido mucho tiempo para comenzar con la planeación de la especial celebración, parece ser que la empresaria ha hecho un espacio en su apretada agenda para comenzar a afinar los principales detalles del importante día.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, la estrella de televisión reveló dos importantes avances que ha realizado en los últimos días: “Finalmente estoy buscando mi vestido de novia, así que Nicky y yo tenemos algunas cosas que preparar durante esta semana. Ella tiene un gusto realmente hermoso, no podría manejar los preparativos de una boda sin mi dama de honor”, comentó ante la sonrisa de su hermana.

Con el apoyo de una persona tan especial, parece ser que la planeación de la ceremonia finalmente tomará forma con el paso de las semanas, aunque aún se desconoce la fecha tentativa del enlace. Sobre el significado de formar parte de uno de los días más importantes de la vida de su hermana, Nicky comentó: “Me encanta. Lo que más me emociona en este momento es planear la despedida de soltera”.

Recientemente, la mayor de las Hilton reveló que estaba experimentando algunas dificultades para comenzar con los preparativos del enlace debido a sus compromisos profesionales, por lo que dejó algunos detalles en manos de alguien que tiene toda su confianza: su madre, Kathy: “He estado viajando mucho desde que me comprometí. Así que tendré una reunión con mamá pronto”, explicó a E! News.

“Hemos estado hablando por teléfono todo el tiempo tratando de averiguar dónde queremos hacerlo y la fecha. Hay muchas cosas por planificar. Es realmente difícil organizar algo como esto. Tengo amigos y familiares en todo el mundo. Realmente quiero que sea un día perfecto. Ojalá pueda ser un lugar cercano para que pueda contar con toda mi familia”, agregó.

No puede esperar para ser madre:

Hablando sobre la reciente maternidad de su hermana, Paris aseguró que no ve el momento para convertirse en madre por primera vez: “Creo que tengo la Baby Fever. Todo esto me ha dado mucha esperanza porque Nicky tiene muy buenos genes, es algo que forma parte de nuestra familia así que no tendré que preocuparme”, expresó.

“No puedo esperar para tener mi propia mini-me algún día. En definitiva me encantaría tener más de un hijo. Con dos sería muy feliz, pero tres me traerían aún más dicha”, confesó durante una reciente charla con la publicación Ocean Drive.