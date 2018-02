Lili Estefan, con la mejor actitud en su primer Día de San Valentín como soltera

Lili Estefan vivirá un Día de San Valentín sumamente especial. Después de 28 años de matrimonio, este será el primer día de los enamorados que la conductora celebrará como soltera. A pesar de esto, Estefan ha comenzado su jornada diaria con la mejor de las actitudes.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de El Gordo y La Flaca compartió un par de fotografías en las que luce realmente sonriente. Además, aprovechó para agradecer a todos sus seguidores por las constantes muestras de cariño que suelen enviarle: “¡Feliz Día de San Valentín! Gracias por existir en mi vida”, escribió junto a las imágenes.

Para la especial fecha, Lili eligió un look acorde a la celebración. La conductora utilizó un original suéter blanco con un enorme corazón rojo en estampado en el pecho. Combinó el diseño con un pequeño bolso rojo, unos jeans azul marino y unos botines de color negro. De forma inmediata, sus seguidores agradecieron por el lindo detalle y celebraron la increíble actitud de Estefan.

Hace un par de semanas, la presentadora recibió el 'mes del amor' de la mejor forma al recibir un impresionante arreglo de flores de parte de una buena amiga: “Bienvenido febrero. A rodearse de buenas vibras y cosas positivas. Nunca perdamos la sensibilidad de observar las pequeñas grandes cosas de la madre naturaleza. Rodeada de este bello arreglo de flores. ¡Así comenzamos el mes!”, escribió junto a una fotografía del lindo detalle.

Desde el anuncio de su separación de Lorenzo Luaces, Lili ha demostrado que no hay mejor forma de sobreponerse a la adversidad que con una sonrisa. La conductora ha centrado sus energías en su profesión y en sus dos hijos, Lina y Lorenzo, con quienes disfrutó de unas increíbles vacaciones de fin de año. En solo 24 horas, la familia se trasladó de las nevadas montañas de Utah a las soleadas playas de las Bahamas para vivir un día lleno de aventura: “Siempre soñé con hacer esta locura”, comentó Estefan en redes sociales.

Seis meses de soltería:

Ha pasado exactamente medio año desde que Lili anunció su separación del empresario con el que estuvo casado por cerca de tres décadas. Fue a través de su propio programa que Estefan compartió la desafortunada noticia: “El día de hoy sorpresivamente la noticia soy yo. Quiero contarles algo muy personal, con el corazón en la mano”, comentó al inicio de su mensaje.

“Hoy he iniciado el proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido 28 años de mi vida. Después de la muerte de mi madre cuando apenas era una niña, este definitivamente es el dolor más grande que he tenido que vivir”, explicó con lágrimas en los ojos.