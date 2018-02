Con un mensaje en Twitter, Rafa Nadal hizo realidad el sueño de una fan de 92 años de edad

A diario, Rafa Nadal recibe muestras de cariño de parte de sus admiradoras alrededor del mundo, pero en México, el tenista español tiene a una fan muy especial. Ella es Gloria Martínez, una mujer de 92 años que ha seguido su carrera desde sus inicios y que, hace ya varios años, le escribe cartas al tenista para expresarle su admiración. Hasta hace unos días, Gloria jamás había obtenido una respuesta de su deportista favorito, pero gracias a su bisnieta, esta fiel fanática logró que Rafa por fin leyera -y contestara- una de sus cartas.

Debora Mansur fue la encargada de hacer realidad el sueño de su bisabuela, uno que durante varios años había visto desarrollarse sin llegar a su propósito. Con la tecnología de su lado, la chica pidió a su bis que escribiera una carta más para Rafa, una petición a la que Gloria accedió con gusto. Debora tomó fotos del texto de Gloria y, junto a una foto de Gloria en su cumpleaños pasado, la publicó en su cuenta de Twitter.

“Mi bisabuela es fan #1 de Nadal y siempre le escribe cartas y se las manda hasta España. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para Twitter y me dio esto... Le harían el día si me ayudan a que Nadal la lea plis”, escribió Debora en su timeline sin olvidar etiquetar la cuenta oficial de Rafa Nadal.

“En diciembre le escribí una carta a su academia de Baleares, a lo mejor no la ha recibido, pues anda en tantos lugares. Soy una señora de 92 años, casi 93 en abril, y desde que empezó a jugar tenis soy su ferviente admiradora. Estoy pendiente de todos sus juegos y si son en la madrugada, pongo el despertador y veo el juego. Sentí mucho lo que le pasó en Australia y deseo que ya esté completamente bien. Ahora va a estar en Acapulco, a fines de este mes, me hubiera encantado ir, pero ya se me dificultan mucho los viajes, me queda retirado", se puede leer en la foto de la carta.

Gloria le detalló que su hogar queda retirada de Acapulco y que vive en un bello puerto del país. También quiso compartir con él que su esposo ya falleció pero que jugaba mucho tenis y fue él quien le inculcó el cariño por el deporte. Contenta con escribirle una vez más, también agregó que tiene cuatro hijas, un hijo, dos yernos, 13 nietos y 20 bisnietos. "La mamá de mi mamá era de Sevilla y se llamaba Dolores Ortigosa se casó y vino aquí", agregó Gloria. Antes de despedirse, expresó su emoción por saber de él: "Me daría un gusto tremendo que algún día me pudiera contestar”.

La anhelada respuesta

Para sorpresa de Debora, sus amigos y seguidores de inmediato empezaron a compartir la tierna petición que poco a poco llegó a ojos de Rafa Nadal. En sólo dos días había logrado lo que su bisabuela tanto deseaba y fue todo un suceso en su familia cuando Rafa Nadal le respondió a través de la misma red social. "Querida Debora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos ustedes significan mucho para mí. Muchas gracias", escribió Nadal como respuesta en Twitter.

Aunque la chica no ha hecho pública la reacción de Gloria, es seguro que su bisabuela se puso muy contenta de recibir las palabras que por tanto tiempo había esperado para leer. Su carta, además, motivó a muchas otras personas a seguir luchando por un sueño por difícil que parezca, ya que con un poco de decisión pueden hacerse realidad.

