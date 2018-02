¿Quién es Mirai Nagasu, la patinadora que hizo historia con el 'tirple axel'?

Los primeros días de los Juegos Olímpicos de Invierno ya han dado mucho de qué hablar y el nombre de Mirai Nagasu es uno de los más sonados gracias al giro histórico que realizó en su rutina el domingo pasado. La chica se convirtió en la primera mujer estadounidense en lograr un triple axel, que ayudó al equipo norteamericano a colocarse tercero en la competencia de patinaje artístico. Pero, ¿quién es esta chica y qué significa ese famoso giro?

VER GALERÍA

De padres japoneses, Mirai Nagasu es una chica de 25 años de edad nacida en Montebello, California. Desde pequeña tenía un futuro marcado en el deporte, cuando sus padres soñaban con verla convertida en una golfista profesional. Con esa ilusión en mente, Mirai iba a diario a entrenar a un campo de golf en Pasadena, pero su destino estaba escrito para sobresalir en el patinaje artístico.

Notas relacionadas:

- Así fue la ceremonia de inauguración de PyeongChang 2018

- De Río de Janeiro a Nueva York: las campeonas de gimnasia conquistan la ‘Gran Manzana’

A los cinco años, la lluvia evitó que Mirai pudiera practicar golf como acostumbraba, así que sus padres la llevaron a una pista de hielo en su lugar. Desde entonces, la joven quedó prendada a esta disciplina que se convirtió en su prioridad. "Mis padres me han dicho que jamás me habrían dejado empezar a patinar si hubieran sabido lo caro y difícil que es este deporte", añade la joven en su propia descripción en la página web del equipo de patinaje.

VER GALERÍA

Mirai ahora es famosa por completar un giro triple axel, es decir, un salto de un giro y medio en contra de la agujas del reloj y en el aire que debe su nombre al patinador Axel Paulsen, quien en Viena 1982 sorprendió con una figura especial. La hazaña suele ser más complicada para las mujeres por la complexión, y en el caso particular de Marai, por su estatura. Antes de ella, sólo dos mujeres japonesas la habían logrado en los Juegos Olímpicos: Midori Ito en 1992 y Mao Asada en 2010.

Un logro que estuvo a punto de quedarse en el tintero

A pesar de hoy ser la primera estadounidense en realizar ese giro triple, Marai casi renuncia al patinaje artístico en los Juegos Olímpicos pasados. La joven debutó en la competencia mundial en Vancouver 2010 con sólo 16 años de edad, aunque en ese entonces no obtuvo ninguna medalla. Cuatro años más tarde, quedó fuera de las Olimpiadas de Invierno a pesar de su esfuerzo. En su lugar, Ashley Wagner compitió en nombre del equipo estadounidense.

VER GALERÍA

La depresión se apoderó momentáneamente de la chica quien compartía la misma pena que su amigo, el también patinador Adam Rippon. Esa noche, ambos chicos fueron a comer hamburguesas en el techo de la casa de Misai mientras platicaban sobre sus sueños para el futuro y pensando en abandonar todo tipo de competencias. Pero la pasión por el patinaje pudo más y la chica entrenó al máximo para asegurarse un lugar en los Juegos Olímpicos de PyeongChang en Corea del Sur.

De haber decidido no seguir compitiendo, Misai Nagasu no habría renunciado a su otro sueño profesional: obtener un título en Negocios Internacionales. Actualmente, la chica estudia en la Universidad de Colorado. Fuera de la pista de patinaje, es como cualquier otra mujer de su edad y vuelca su atención a sus mascotas, tres perros rescatados que nombró Liberty, Lincoln y Lexi, de quienes no para de publicar fotos en sus redes sociales.