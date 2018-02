Hay tareas de madre que no están reflejadas en los libros. Como el de vender papeletas de lotería para financiar el equipo de fútbol o el viaje de fin de curso o, en la versión Girl Scout, vender galletas. En el caso de Jennifer Garner, es más fácil aún porque es una celebrity y allí donde va la reconocen, por lo que tiene más posibilidades de llamar la atención de los potenciales clientes. Algo que se ha tomado con humor al publicar su última foto en Instagram, donde aparece un espontáneo poniendo el toque divertido.

La actriz es madre de Violet, de 12 años, Seraphina, de 9, y Samuel, de 5, y en su última imagen aparece vendiendo las populares galletas de las Girl Scouts en la puerta de un supermercado. "Claro, señor, por supuesto que tenemos galletas de menta", dice en el texto de la foto en la que aparece con un cartel hecho a mano, añadiendo además los hashtags "es lo que toca", "venid a conseguirlas" y "a quién no le gusta una Girl Scout". Y es que no solo se ha conformado con la puerta de la tienda, más tarde anunció en uno de sus Instagram Stories que enviaría cajas a algunos de sus seguidores. "Como mi Girl Scout y futura Girl Scout tienen que vender sus propias galletas, yo misma he comprado algunas cajas para compartirlas con vosotros", explica, "así que si no tenéis una Girl Scout en vuestra vida, por favor mandadme vuestra petición y dirección y yo intentaré conseguíroslas". Por supuesto, ¡en solo unos minutos había conseguido acabar con sus existencias!

Ya en 2016, Jennifer Garner reveló, en una aparición televisiva en el programa Live with Kelly and Michael, que era una auténtica experta en la venta de estas famosas galletas. "Soy la que les dice a las niñas que intenten vender las galletas sin gluten porque cuestan un dólar más caro", narraba con mucho humor. Pero al contrario de lo que uno podría pensar, a la gente no parece importarle que una celebrity esté intentando venderle unas galletas: "A nadie le importa. Yo simplemente voy con la tropa". Y es que tuvo que pasar por el intenso proceso de entrenamiento necesario para ser líder de grupo scout para acompañar a sus hijas, algo de lo que disfruta mucho.

La actriz está muy centrada en su vida familiar y como ama de casa, y su cuenta de Instagram es la mejor muestra de ello. Detalles de cocina, de repostería y de sus hijos, pero siempre con este toque divertido que pone en publicaciones como la mencionada. Además, compagina su faceta como madre con su vida profesional en la interpretación y este 2018 tiene ya cuatro proyectos a estrenar: Amusement Park, Love, Simon, Peppermint y Llama Llama.