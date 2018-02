¿Recuerdas aquel joven actor de ojos tan claros como el agua, flequillo y una voz tan genial como sus pasos de baile? Sí, hablamos por supuesto de Zac Efron, uno de los ídolos adolescentes de la primera década de este siglo, tras haber estrenado las tres películas de High School Musical y haberse convertido en uno de los rostros más apreciados de la industria del cine. Desde entonces las cosas han cambiado mucho... a sus 30 años ya no es un ídolo adolescente, pero sigue siendo uno de los hombres más deseados de Hollywood. Y quizás estas fotos cambien la percepción que tenías hasta ahora de él.

VER GALERÍA

Transformado en su nuevo personaje, Flicker, para la película The Beach Bum del director Harmony Korine- conocido por otras películas de estética de lo más intrigante como Spring Breakers-, sus fans no dan crédito. Si ese tupé en color rubio casi amarillo no era suficiente, los ojos se te van rápidamente a su barba cortada de la manera más peculiar, y después a su chaleco, adornado con multitud de parches y unos enormes pinchos metálicos en la zona de los hombros. Sin duda una imagen sorprendente que ha dado mucho que hablar a los seguidores del actor. "¡No estoy preparada para esto!", dice una de las cuentas que le apoyan en Twitter, "pero sigue estando sexy", añade. Otro asegura que su barba "parece un panini" con esas rayas.

Por supuesto, debajo de todo este look se pueden seguir apreciando esos músculos que acaparaban titulares en la grabación de la nueva versión de Los vigilantes de la playa. Y, si podemos pasar por alto esa elección de peinado y barba, aún podemos ver esos ojos azules que enamoraron a millones de jóvenes (y no tan jóvenes) en todo el mundo, en películas románticas como Cuando te encuentre o Hairspray. Pero es que tras el estreno de El Gran Showman, uno de los éxitos de la temporada, en un papel en el que canta y baila como en su etapa más musical, el actor se ha involucrado en películas mucho más oscuras. En enero él mismo compartía su look setentero en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, un filme en el que interpreta al asesino en serie Ted Bundy y en el que compartirá escenas con James Hetfield, de Metallica, y Lily Collins.

Una transformación que también ha dejado asombrados a los seguidores del actor por el sorprendente parecido con el conocido asesino. La película narrará la terrorífica historia desde el punto de vista de la novia de Bundy, interpretada por Collins, que durante años se negó a creer que el hombre del que estaba enamorada había matado y abusado de más de 100 mujeres durante los años 70.