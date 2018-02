Parece que los años no pasan por Chayanne, pues a sus casi 50 años de edad, el intérprete puertorriqueño tiene fascinadas a sus fieles seguidoras. Prueba de esto en una de sus más recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, que dejó boquiabiertas a sus fans. El cantante subió una fotografía en la cual deja ver su torso desnudo y bien marcado, producto de las horas intensas que pasa en el gimnasio.

A pesar de que su abdomen fue el centro de las miradas, además de cientos de halagos en la red, parecía que esa no era la intención del cantautor, pues en realidad lo único que quería saber era la opinión de sus seguidoras acerca de dejarse o no la barba. La instantánea, en la cual aparece vistiendo un par de shorts oscuros, estaba acompañada por la siguiente pregunta sobre su look: “¿Me afeito la barba o me la dejo?”.

La postal, que seguramente sonrojó a más de una, tiene hasta el momento más de 250 mil ‘me gusta’ y ha ocasionado opiniones dividas, pues algunas lo prefieren afeitado, mientras otras de sus seguidoras desean verlo con la barba más crecida. La gran mayoría expresó que no tenía problema en verlo con o sin vello facial, pues asegura que es un hombre bien parecido de todas las formas.

¿Cuál fue el resultado final? Hasta el momento, el intérprete de Humanos a Marte no ha compartido en sus redes sociales si se rasuró la barba o no, pero lo cierto es que en esta decisión también toma parte su esposa, Marilisa Maronesse, con quien está casado desde 1992. Junto con Marilisa, Chayanne tiene uno de los matrimonios más sólidos del entretenimiento. La pareja tiene dos hijos: Lorenzo, de 20 años, e Isadora Sofía, de 17.

Chayanne y sus ‘abs’ de acero

El también actor lleva una vida sana y es súper disciplinado con su rutina de ejercicios. Uno de sus favoritos es el levantamiento de pesas, con el que fortalece sus músculos.

En más de una ocasión, el intérprete ha compartido con sus seguidores los videos de sus entrenamientos e incluso lanzó una convocatoria para invitarlos a seguir sus pasos hacia un estilo de vida más saludable. A través el programa GetFit 21, Chayanne ha logrado cambiar la vida de varias de sus fans y orgulloso, comparte los resultados en su cuenta de Instagram.

Además de tener constancia en el gimnasio, tiene al mejor compañero: su hijo Lorenzo. Juntos se ejercitan y comparten el mismo gusto por mantener un cuerpo sano y fuerte. El joven, de 20 años de edad, compartió en sus redes sociales una fotografía con su papá después de hacer ejercicio y ambos causaron sensación. En la instantánea, padre e hijo aparecen sin camisa y dejan al aire sus bien moldeados abdómenes. Con la imagen, Lorenzo ganó nuevas seguidoras, quienes están pendientes de sus redes sociales y resaltan los buenos genes que el joven galán heredó.