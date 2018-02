Shannon de Lima y el beso a un galán que dejó sorprendidos a sus fans

Por un momento, los seguidores de Shannon de Lima quedaron impactados ante lo que parecía ser una alerta de nuevo romance de la venezolana. La modelo sorprendió a todos esta mañana, cuando publicó en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece en actitud muy cariñosa junto al cantante Pipe Bueno. Sin explicar nada al respecto de la imagen, Shannon se limitó a publicar sólo un par de emoticones de un monito cubriéndose los ojos.

Una foto similar también decora el timeline de Instagram del cantante, aunque en una actitud un poco más cariñosa. Descrita con los mismos dibujos, Pipe Bueno publicó una instantánea en donde aparece de espaldas a punto de besar apasionadamente a Shannon de Lima. En la imagen se aprecia a la modelo vestida con un top halter en tono esmeralda, está sentada en un sofá de lo que parece ser un departamento en la ciudad, mientras que el cantante colombiano, cuyo nombre real es Andrés Felipe Giraldo Bueno, luce una chamarra café.

Y aunque las pistas parecen señalar que un nuevo hombre ha robado el corazón de la venezolana, los detalles de la ambientación de la foto lo desmienten todo y revelan que se trata de un nuevo video musical del intérprete de Aguardiente. Esta teoría podría comprobarse con la publicación de una foto de Pipe, quien un día antes compartió una selfie frente al espejo junto a la que escribió: "Mi gente... ¡me huele a video de Aguardiente!".

Con este nuevo videoclip, Shannon sumaría uno más a su carrera como modelo, después de participar en el clip La Player de Zion & Lenox, o en el video en el que coincidió con su ex esposo, Marc Anthony, Flor Pálida. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado al respecto sobre las fotografías que publicaron y que lograron alborotar a sus seguidores y que desataron una cadena de especulaciones de romance entre ambos.

Sin una relación confirmada

Meses atrás, Shannon de Lima mantuvo una relación con el boxeador mexicano Saúl 'El Canelo' Álvarez. Ambos empezaron a dar pistas sobre su romance con fotografías publicadas en sus redes sociales en donde aparecían muy cariñosos. Ahí, también intercambiaban mensajes cómplices que poco a poco fueron desapareciendo hasta que la pareja se notaba distante.

Tiempo después, Shannon abrió su corazón para confirmar que entre ella y el boxeador ya no había nada. “Le tengo mucho cariño. Todo fue rapidito. Pero bueno, a veces tú no conoces a la gente y se acabó. Él es muy buena gente y le tengo mucho cariño“, explicó en una plática con Despierta América.

Esa ilusión con el deportista nació meses después de que Shannon anunciara su divorcio de Marc Anthony, con quien estuvo casada desde 2014. Aunque hubo muchas especulaciones que señalaban que la causa de su separación fue el famoso beso que JLo le dio a su ex en el escenario de los Latin Grammy, la venezolana confirmó que no tuvo nada que ver. “Definitivamente, no fue el beso. Fue un beso famoso, creo. No, pero ya nosotros teníamos tiempo, más o menos un mes separados”, aseguró al mismo programa.