La oferta de peluquero de un abuelito que ha conmovido a su comunidad

Las ganas de trabajar de Jaime, un peluquero chileno, han conmovido por completo a la comunidad de las redes sociales. El hombre de la tercera edad se encontraba en busca de más ingresos para su hogar y puso manos a la obra para atraer más clientes a su propia casa, en donde desde hace años se dedica a cortar el pelo. Sin necesidad de un gran diseño o papel especial que llamara la atención de la gente, Jaimito -como lo conocen en su vecindario- escribió en varias hojas de un cuaderno los servicios de peluquería que ofrece y salió a la calle a repartilos, esperando de que su idea funcionaría en su colonia. Y así fue.

En una plaza cerca de su hogar, Jaimito se encontró con Gonzalo Gálvez, un chico acostumbrado a recibir los panfletos de publicidad de los negocios de la localidad. Cuando recibió el papel de manos del estilista, se sorprendió al ver que estaba hecho a mano, con letra un poco temblorosa y con muchas ganas de conseguir nueva clientela.

Gonzalo platicó un poco con él sobre su trabajo, por el que cobra mil pesos chilenos (casi dos dólares) por un corte de dama, caballero o niño. El chico le hizo ver que su precio era demasiado bajo, pero eso a Jaimito no pareció importarle con tal de que más gente fuera a su negocio.

“Hoy se acercó a mí (en la tienda donde trabajo) un caballero de edad avanzada, muy educado y digno, a entregar una ‘propaganda". [...] Con sorpresa veo que me extiende este papelito, mientras me explica que es peluquero, y que atiende en su casa en Las Condes, y que por el corte de pelo de dama, varón o niño, sólo cobra mil pesos”, contó Gálvez en su perfil de Facebook, en donde quiso compartir con sus amigos su historia y los servicios de Jaimito. Él sólo quería que sus conocidos acudieran con el señor a cortarse el pelo, pero la reacción fue más allá.

"Era un señor extremadamente delgado, le pedí un número de teléfono para contactarlo y pedir hora (no sin antes hacerle notar, que mil pesos es muy poca plata). Me dijo que preguntaran por 'Jaimito', y que fuera no más, ¡con toda la familia! Que él tenía una colonia 'muy rica', que aplicaba a los clientes, después del corte de pelo", agregó Gonzalo en la publicación. El chico también contó que al despedirse del señor le dijo con mucha sencillez: "Si va y no salgo, me espera unos minutos, que puedo haber ido a comprar, o al consultorio, pero vuelvo enseguida".

Una publicación exitosa

En cuestión de horas, la historia se hizo viral, tanto que una imprenta se ofreció para ayudar al señor con una mejor publicidad. "¡Lo logramos! Logramos entregarle a Don Jaimito su pendón y flyers que la gran imprenta Orca Trabajatorio donó para él. ¡Estaba feliz porque ahora va a tener más clientes! ¡No hubo caso en pedirle que subiera el precio! El quiere seguir así, sólo quiere más clientes", contó el grupo Empendemos+ en una publicación en la misma red social.

Al enterarse del impacto de su publicación, Gonzalo se sintió contento por haber ayudado al hombre que tan amablemente se acercó a él. "Me fui a almorzar con esa sensación de impotencia. No sabía cómo ayudarlo en el momento", explicó a un diario local. "Lo único que quiero es que esto salga bien, que él tenga trabajo, que lo ayuden", agregó el chico que sin querer llevó más allá el sueño de un hombre trabajador.