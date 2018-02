Las primeras imágenes de la romántica escapada de Camila Cabello a México

Camila Cabello está atravesando un momento lleno de plenitud. En medio del éxito generado por la publicación de su primer disco como solista, la cantante de 20 años parece tener otra importante razón para sonreír en estos últimos días.

Como te contamos previamente, la intérprete de Havana fue captada junto al escritor Matthew Hussey disfrutando de un romántico fin de semana en las soleadas playas de Cabo San Lucas, México. Aunque ninguna de las dos celebridades ha realizado declaraciones al respecto, las imágenes han generado una serie especulaciones sobre un posible nuevo romance.

En las fotografías, la virtual pareja aparece tomada de la mano mientras pasea por la orilla de playa. Después de un rato, Camila y Matthew se sentaron en la arena para charlar durante un rato. De un momento a otro, el life coach se inclinó lentamente para besar a la cantante, quien lució sonriente en todo momento: “Hubo un montón de demostraciones de afecto”, relató un testigo a E! News.

No es de extrañar que el autor haya logrado conquistar a Cabello, pues el británico de 30 años saltó a la fama gracias a sus conocimientos sobre relaciones amorosas. Desde hace algunos años, Matthew tiene una columna en la revista Cosmopolitan, donde resuelve las dudas de sus lectores sobre situaciones cotidianas de pareja. Además, Hussey es autor del afamado libro Get The Guy, una divertida guía que busca orientar a las mujeres para conseguir a su chico ideal.

A principios de año, la ex integrante de Fifth Harmony sugirió que podría haber una persona especial en su vida: “Podría ser. Ahora hay mucho amor alrededor”, comentó durante una entrevista con el programa Beats 1. Sin embargo, los reflectores de distintos medios parecen haber apuntado al galán equivocado, pues durante semanas circularon rumores sobre una posible relación entre Camila y Shawn Mendes, quienes fueron captados disfrutando de una cena en Los Ángeles.

El 2018 no ha traído más que alegrías para Camila Cabello. Luego de conquistar las listas de popularidad con el éxito Havana, la cantante lanzó su primer disco como solista en medio de una gran expectativa. De manera sorpresiva, la intérprete se convirtió en la tercera cantante de la historia en lograr posicionar un disco y un sencillo en la primera posición de los dos conteos más importantes de Billboard al mismo tiempo.

“Estoy llorando en la calle”, escribió Camila en sus redes sociales al enterarse de la increíble noticia: “No puedo creerlo. Todo esto es por ustedes y por lo duro que han trabajado apoyándome. Ni siquiera puedo explicar con palabras cómo me siento justo ahora, pero el latido de mi corazón dice un millón de palabras a la vez. ¡Los amo!”, escribió.