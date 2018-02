Así son los coloridos retratos de Barack y Michelle Obama para la National Portrait Gallery

La National Portrait Gallery de Washington tiene, desde esta mañana, dos nuevas adquisiciones para su colección presidencial. La imagen del ex Presidente Barack Obama y su esposa, la ex Primera Dama, Michelle Obama ahora forman parte de la exhibición con un par de cuadros hechos especialmente para la galería, mismos que el ex mandatario y su mujer revelaron emocionados. Las pinturas forman parte de una única colección completa de retratos de los ex mandatarios de la Casa Blanca, propiedad del Smithsonian Museum.

El retrato de Barack Obama estuvo a cargo del artista Kehinde Wiley, quien pintó al ex Presidente sentado en una silla de madera, con los brazos cruzados de forma relajada. El fondo del cuadro está decorado por una pared llena de flores que bien representa el sello artístico de Wiley. "Nunca antes me habían hecho un retrato. El poster de Hope hecho por Shepard Fairey me gustó mucho, pero nunca me senté a posar para él", contó sobre la experiencia de haber sido pintado. En broma, agregó que negoció un poco con Kehinde para que lo pintara con menos pelo gris y un par de orejas más pequeñas, una divertida conversación que pudo tener con el artista gracias a la inmediata conexión que tuvo con él y a la admiración que tiene por su trabajo.

La obra protagonizada por Michelle Obama pertenece a la artista Amy Sherald, quien plasmó la imagen fashionista de la ex Primera Dama mientras estaba sentada y usando un vestido con patrones geométricos. A diferencia de su esposo, el retrato de Michelle posee un fondo más sencillo sólo pintado en un tono azul cielo que destaca la elección de grises y los pocos detalles de color en la figura de la mamá de Malia y Sasha Obama.

Michelle tenía pocas palabras para describir la emoción de ver su silueta en el retrato. "Sólo sigamos diciendo, '¡Wow!'", comentó después de revelar el cuadro ante varias personas que no paraban de tomar fotografías. Para Michelle, las ganas de trabajar con Sherald nacieron cuando vio a uno de los admiradores de su trabajo quedar "poseído" con sus obras. Y para quienes quieran apreciar este trabajo a la par de las históricas pinturas que guarda la galería, desde este lunes, ambos retratos están disponibles para el público en general.

La vida fuera de la Casa Blanca

Hace más de un año que Barack y Michelle Obama abandonaron la Casa Blanca para dar paso a la familia de Donald Trump. Los Obama, desde entonces, han dedicado el tiempo libre de sus agendas para viajar, enfocarse en la familia y convivir con algunos de sus amigos más cercanos.

A pesar de sus contadas apariciones en público, Barack y Michelle destacan en las redes sociales gracias a su convivencia como pareja que desata la ternura de sus seguidores. Un mes atrás, el ex Presidente envió una romántica felicitación a su esposa con motivo de su cumpleaños número 54. “No solo eres mi esposa y la madre de mis hijos, eres mi mejor amiga. Amo tu fuerza, tu gracia y tu determinación. Te amo más cada día. Feliz cumpleaños Michelle”, escribió el político junto a una linda fotografía de ambos, en la que deja claro que a 25 años de haberse dado el "sí, acepto", no puede apartar la vista de la mujer que ama.