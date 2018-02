Dayanara Torres recuerda entre lágrimas la última vez que habló con su padre

Han pasado dos meses desde que Dayanara Torres tuvo que afrontar uno de los momentos más complicados de su vida: la irreparable pérdida de su padre, José Torres. Desde entonces, la modelo de 43 años se ha encargado de mantener vivo el recuerdo de su papá con distintos homenajes rendidos en redes sociales.

Uno de los tributos más emotivos, fue cuando la actriz compartió un video de la final del concurso Mira Quien Baila, en el que se encontraba concursando cuando la salud de Don José comenzó a deteriorarse: “Jamás pensé que hoy estaría dedicándote este baile y esta canción a ti papi. Te amo”, escribió junto al emotivo clip.

A pesar de las carencias que sufría Puerto Rico en aquel entonces debido a la destrucción que dejó el huracán María, recientemente Dayanara reveló que su papá se las arregló para ver la gran final del programa de Univisión, del cual resultó ganadora: “Pude comunicarme con mi papá unos días antes. Estaba feliz y contento, me dijo que no me preocupara. Nunca supe si estaba viendo el programa”, comentó al programa Primer Impacto.

“Después de esa comunicación mi papá se enfermó y murió. Gracias a una persona que conocí ahora que fui a Puerto Rico, me contó que mi papá se iba en bicicleta al negocio más cercano de la casa para verme todos los domingos, me vio ganar. Fue la mejor noticia de todas, aunque ya no lo tengo conmigo, saber que me vio y que estuvo feliz. Le traje alegría”, explicó entre lágrimas.

Fue el pasado 13 de diciembre que la ex Miss Universo confirmó a través de redes sociales el lamentable deceso de Don José: “Hoy descansa en paz… mi héroe, mi fuerza, mi gran amigo, mi querido viejo. Mi papá. Te amo”, escribió Torres en su cuenta de Instagram junto a una imagen de un moño negro.

Continúa la ayuda para Puerto Rico:

Este fin de semana Dayanara Torres asistió a la New York Fashion Week para participar en el desfile de su compatriota Stella Nolasco, con la intención de seguir ayudando a la reconstrucción de Puerto Rico: “Desde el momento que estuvimos hablando de este desfile le dije: ‘Lo que sea, yo estaré ahí. Necesito estar ahí y decir presente porque lo necesita también Puerto Rico. Esto paso desde septiembre y todavía es la hora en que la isla no está bien y le falta mucho”, explicó al programa Al Rojo Vivo.

“Yo estuve ahí dos veces, en noviembre y en diciembre, las cosas aún están mal. A veces la gente se olvida, creo que estos son los momentos importantes en que las personas vuelven a escuchar el nombre y recuerden que Puerto Rico aún necesita ayuda”, comentó.