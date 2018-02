Son un matrimonio de lo más envidiado, que causa sensación allá por donde va. Pero George y Amal Clooney son también un ejemplo de solidaridad y compromiso con los que lo pasan mal y con las injusticias. No en vano la mujer del que fuera uno de los solteros de oro de Hollywood es una reputada abogada experta en Derechos Humanos. Ahora ellos mismos han querido contar cómo fue la ayuda que prestaron a un refugiado iraquí de 23 años para que pudiera salir de su país y continuar con sus estudios en los Estados Unidos.

VER GALERÍA

Hazim Avdal se vio obligado a huir de Irak en 2014 cuando el Isis atacó su aldea por pertenecer a la minoría religiosa Yazidi. Su historia conmovió al matrimonio Clooney que no dudó en hablar con los padres del chico para que pudiera continuar con su formación en la Universidad de Chicago, según cuentan varios medios estadounidenses. De hecho, vive muy cerca de los padres del actor.

Ahora, gracias a una entrevista en el programa de David Letterman de Netflix hemos podido oír a los “padrinos” de Hazmin hablar de su valentía y determinación. “Recuerdo que me impresionó su coraje y su espíritu y cómo habló incluso después de todo lo que había perdido. No quería venganza solo Justicia”, dijo Amal, según declaraciones recogidas por CBS News. La letrada también recordó que “habló sobre su sueño de estudiar un día en Estados Unidos y pensamos que tal vez había algo que podíamos hacer”.

- George Clooney invita a cenar a sus mejores amigos y les regala... ¡12 millones de euros!

- Amal Clooney, una premamá comprometida y con estilo

El testimonio de Hazim conmueve al escucharlo. “Estoy agradecido de no haber perdido a mi familia más cercana, pero la mayoría de mis amigos de la escuela ya no están. No quiero creer que estén en fosas comunes, espero que estén vivos, pero han estado desaparecidos desde entonces”, manifestó a The Guardian. Su implicación para con su pueblo y sus raíces han hecho que el universitario se implique en la causa de la Corte Penal Internacional contra los líderes terroristas que mataron o capturaron a sus compañeros yazidíes. “Ese es mi objetivo y eso es en lo que Amal también ha estado trabajando”, dijo al periódico.

La pareja más envidiada del star sytem es conocida por sus labores humanitarias. En 2016 crearon la organización The Clooney Foundation for Justice. Además de la causa de los refugiados el actor también se interesó en el pasado por otros asuntos como los problemas de Sudán, en calidad de mensajero de la paz de las Naciones Unidas. Pero el atractivo actor también es generoso con los que tiene más cerca. A finales de diciembre el marido de Amal invitó a cenar a sus mejores amigos a los que le regaló 12 millones de euros (un millón de dólares para cada uno) por la ayuda que cada uno de ellos le había prestado cuando empezaba su carrera artística. “Quiero que sepáis cuánto significáis para mí. Cuando llegué a Los Ángeles dormí en vuestros sofás. Soy muy afortunado en mi vida de teneros a todos y no podría estar donde estoy sin todos vosotros. Por tanto, ha sido realmente importante para mí, que, mientras sigamos juntos, os devuelva el favor”, dijo el actor.