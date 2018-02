Con emotivo mensaje, Rob Delaney revela que su hijo de dos años muere de cáncer

Para un padre no hay nada más difícil que ver a su hijo luchando por su vida, y luego perder la batalla. Rob Delaney, protagonista y coautor de la serie Catastrophe, anunció con un mensaje en sus redes sociales que su hijo, Henry, de dos años de edad había fallecido por un agresivo cáncer.

El actor de 41 años reveló que los médicos le diagnosticaron al niño en 2016 un tumor cerebral. Luego de una intervención para removerlo y de recibir tratamiento por un año, el cáncer reapareció. El pequeño Henry murió en enero pasado, pero fue hasta ahora que Delaney lo ha hecho público con un conmovedor mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

“Tengo muy tristes noticias. Henry, mi hijo de dos años y medio, ha fallecido. Henry fue diagnosticado con un tumor cerebral en 2016, poco después de su primer cumpleaños, luego de persistentes vómitos y una notable pérdida de peso”, empieza así el mensaje.

“Mi esposa y los hermanos mayores de Henry están devastados, por su puesto. Henry era felicidad. Él era inteligente, divertido y tuvimos tantas aventuras maravillosas juntos, particularmente cuando regresó a casa después de vivir 15 meses en hospitales. Su tumor y su operación le dejaron discapacidades físicas, pero rápidamente él aprendió el lenguaje de señas y desarrolló su propio método para tener una A o una B rodando con su cuerpecito. Su impulso para vivir, amar y conectarse fue profundo”.

Rob Delaney ha pedido privacidad para su familia

La estrella de televisión añadió que estaba sorprendido por el gran papel que hicieron su esposa, Leah, y sus dos hijos mayores durante la enfermedad de Henry. “Es por ellos que me esforzaré por no volverme loco de dolor. No quiero perderme sus hermosas vidas. Soy codicioso de más experiencias con ellos”.

Delaney también agradeció a las enfermeras y doctores, así como a los cuidadores y trabajadores sociales, que ayudaron a su familia durante este proceso y dijo que para él serían “sus héroes” hasta el día en que muriera. “Estoy desesperadamente triste en este momento, pero todo lo que puedo decir con seguridad es que hay bondad en este mundo”.

El creador de la película Life After Beth agregó a su post unos links en los cuales sus seguidores podrían hacer donaciones a las familias que estuvieron viviendo una situación similar a la de él. Por último, pidió que respetarán su privacidad y la de su familia y se despidió de su bebé con las siguientes palabras: “Gracias precioso Henry por pasar tanto tiempo con nosotros. Te extrañamos mucho”. Amigos y familiares del actor le expresaron sus condolencias a través de las redes. Los actores Michael McKean, Amber Tamblyn, Jon Cryer y Martha Plimpton se sumaron a las muestras de apoyo para Rob y su familia.