No todo ha sido fácil en su relación. La propia Elsa Pataky lo reconocía hace apenas unos días durante una reciente entrevista a la edición australiana de la revista Elle. A lo largo de sus ocho años de relación, tanto ella como Chris Hemsworth tuvieron que sortear diversos contratiempos que como el lugar en el que deseaban establecerse y formar su familia. Los Ángeles, la meca del cine, le resultaba "sofocante y abrumador" al actor y, como él mismo reconoce en conversación con la revista BT, prefería regresar a su tierra, Australia, y disfrutar allí del clima, la playa y su gente acogedora mientras educaban a sus hijos en el mismo estilo de vida que él había tenido.

"En cualquier zona de Australia, la gente ejerce todo tipo de profesiones. Y luego está la actitud relajada, cálida y acogedora. Quería que mis hijos también estuvieran influidos por todo esto", explica durante su última entrevista. Pero no resultó sencillo convencer a su mujer para dejarlo todo, hacer las maletas y recorrer 12.000 kilómetros rumbo a Byron Bay. Tuvo algún que otro problema para hacerle comprender que se trataba de una buena elección. "Necesitaba traerla aquí y mostrarle todo esto. Una vez que lo hice, lo difícil es lograr que se vaya de aquí", comenta divertido.

VER GALERÍA

Lo cierto es que en los últimos tiempos tanto Chris como su mujer muestran a menudo en sus redes sociales su día a día que incluye actividades al aire libre, juegos con sus tres hijos, excursiones en medio de la naturaleza, experiencias con los animales que viven a su alrededor... y sus fiestas y celebraciones entre amigos. El intérprete reconoce que ahora parece que viven en unas "vacaciones constantes", algo de lo que se alegra al comprobar cómo Elsa Pataky es feliz en el lugar del origen de su marido.

Allí reside el matrimonio junto con India Rose y los mellizos Tristán y Sasha, a los que en las próximas semanas el propio Chris podrá dedicarles más tiempo, después de anunciar que se retirará temporalmente una vez que finalice su próximo rodaje. "Quiero poder llevar a mis hijos al colegio", afirmó recientemente en declaraciones a The Sunday Times. Lo cierto es que los compromisos profesionales de ambos, pero sobre todo del actor, han hecho que en estos últimos años fuera complicado compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos. La propia Elsa Pataky reconocía, a principios de año, que en ocasiones su marido "hacía malabares con su carrera; a veces era difícil, estaban pasando demasiadas cosas. Pero siemore intentó ser el mejor padre y nunca ha dejado de hacerme sentir que su familia es lo más importante para él. Es lo que nos ha hecho ser tan fuertes juntos".

Elsa Pataky reconoce que no todo ha sido fácil en su relación con Chris Hemsworth

VER GALERÍA

La pareja, que se casó prácticamente por sorpresa en 2010 y tuvo a su primera hija hace cuatro años, había pactado que no estaría separada más de dos semanas. "Entonces llegaron a ser tres y, cuando no, tres y media. Salía por la puerta y los niños lloraban y me decían: '¡No te vayas!' Era brutal", confesaba el intérprete de Thor no sin cierto pesar. Los inicios en su relación no fueron fáciles, aunque afortunadamente ambos han sabido reencontrarse y su matrimonio es hoy más fuerte que nunca. "Mi mujer y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, no nos vimos demasiado durante unos años y volvimos a enamorarnos", añadía, antes de reconocer que fue ella la que tuvo que renunciar "a más cosas que yo. A ella le gustaría que yo me retirara un poco para estar más en casa con los niños y, por supuesto, yo también quiero". Dicho y hecho. Si ella cedió en su día y se trasladó a Australia, ahora es él quién hace lo propio y aparca su carrera para beneficio de su familia.

VER GALERÍA