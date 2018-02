Taylen Biggs, la mini fashionista que conquista el NYFW con su ternura

“I want one of you” 🤑 @iamcardib . Outfit from @alexandalexacom . . . . . . #iamcardib #cardib #bardigang #bardiercardi #cardibvideos #cardibaby #moschino #jeremyscott #cybexjeremyscott #jeremyscottshow #NYFW #buzzfeed #viralvideo

A post shared by THE BIGGS SISTERS (@taylensmom) on Feb 8, 2018 at 8:24pm PST