Matthew Hussey, el inglés que podría haber robado el corazón de Camila Cabello

Parece que Camila Cabello tiene un nuevo interés amoroso. En unas fotografías publicadas por E! News, se aprecia a la intérprete de Havana disfrutando de las paradisíacas playas mexicanas con el coach Matthew Hussey. En las imágenes, la pareja se deja ver dando un romántico paseo en Cabo San Lucas, México, uno de los destinos preferidos por las celebridades.

La cantante de 20 años y el autor de libros de auto ayuda se dejaron ver tomados de las manos, intercambiando sonrisas y miradas cómplices. Los enamorados se dieron un tierno beso, y siguieron caminando a la orilla del mar. Un testigo contó a E! News que Camila y Matthew llegaron a la playa antes del atardecer y que se quedaron ahí por unos 40 minutos. “Muchas demostraciones de afecto en público y varias sonrisas”, agregó la fuente, la cual añadió que la cantante y el escritor llegaron a México el jueves pasado.

La joven, de origen cubano-estadounidense, fue fotografiada usando un bikini oscuro, una bata de polka dots y un sombrero de sol. En tanto, el inglés —quien es 10 años mayor que ella —optó por una camiseta gris y blanca a rayas, unos shorts azul marino y unas gafas de sol.

El galán de Camila es conocido por el New York Times como un autor de best sellers y un experto en relaciones amorosas. Incluso ha aparecido en la revista Cosmopolitan y en el programa Good Morning America (ABC). Aunque ninguno de los dos ha confirmado que estén saliendo, los fieles fans de Camila han usado las redes sociales para pedirle a Hussey que trate bien a la cantante y que la cuide mucho.

No hay una fecha especifica de cuando se empezó a dar la buena química entre Camila y Matthew, pero lo cierto que es que se llevan de maravilla. Recientemente, ella dio una pista sobre su actual situación amorosa en una entrevista radiofónica con DJ Zane Lowe en el programa Beats 1, en la cual dejó ver que “tal vez” si había alguien en su vida: “Ahora hay mucho amor”, indicó.

Anteriormente, Camila había revelado en entrevista con Seventeen que los noviazgos largos no eran lo suyo. “Nunca que tenido una relación a largo plazo”. Quizá Matthew Hussey sea el primer famoso con el cual pueda darse una oportunidad de tener una relación más duradera. Además de dar a conocer que las relaciones no son lo suyo, agregó: “Así que cuando le muestro mis canciones a las personas, siempre me preguntan: ‘¿De quién habla? Nunca te he visto con un chico’. Hago todas esas fantasías en mi cabeza. En mis canciones existe esta constante de amor no correspondido y de amar a personas que están muy lejos”.

¿Y Shawn Mendes?

Hace apenas un par de días salieron a la luz unas imágenes de la intérprete cenando en una pizzería con el cantante Shawn Mendes. El portal The Blast publicó unas imágenes en las que ambos aparecen cenando con otra persona. Camila y Shawn tienen una historia juntos, pero en el plano profesional, ya que en 2015 grabaron juntos el tema I Know What You Did Last Summer.