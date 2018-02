Adamari López y Toni Costa son de esos amigos que todos quisiéramos, pues están presentes en las fechas más especiales. La presentadora y su pareja viajaron este fin de semana a Cancún para celebrar el cumpleaños de unos de sus amigos más queridos. A través de sus redes sociales, Adamari y Toni dejaron ver lo bien que la han pasado en este viaje relámpago al Caribe mexicano, el cual es uno de sus destinos preferidos. Además de disfrutar de unos días en ese paraíso, Adamari dejó claro que sigue firme en su decisión de transformar sus hábitos y llevar una vida más sana.

¿Dónde se hospeda el grupo de amigos? En las publicaciones de la pareja, han dejado ver que están instalados en el Moon Palace Cancún, uno de los complejos turísticos más bellos de la región. Los festejos del amigo de ‘Ada’ y Toni comenzaron desde el viernes por la tarde, cuando todos llegaron al hotel y disfrutaron de las amenidades del lugar.

En varios videos compartidos en su Instagram Stories, Costa dejó ver su resistencia con el tequila y disfrutó con sus amigos de esta bebida típica mexicana. También compartió unas imágenes desde la alberca, y detalló que el clima estaba un poco lluvioso. Por la noche, todos se reunieron para cenar y disfrutar con el cumpleañero.

No por estar de vacaciones, Adamari se ha olvidado de su promesa de cuidarse y ejercitarse todos los días. En las primeras horas de este sábado, la conductora puertorriqueña subió una historia a su Instagram en la cual daba a conocer que iba de camino al gimnasio del hotel. "Buenos días, feliz sábado. Aquí voy de camino al gym aunque sea sábado. Ayer no fui a entrenar, así que hoy toca. no importa si estoy de vacaciones". Minutos más tarde, Toni la alcanzó. La también actriz estaba ejercitándose en la caminadora, cuando se acercó el papá de su hija y se dirigió a ella, pidiéndole que trotara: “Adamari, vamos un poco más, más ligerita, ¡eso, venga!”.

El coreógrafo español dio una vuelta por las instalaciones y animó a sus amigos a que siguieran con sus rutinas. Al terminar su entrenamiento, fueron todos a desayunar a uno de los restaurantes del hotel. ¿Y Alaïa? La gran ausente de este viaje fue la pequeña de casi tres años, quien se quedó en casa. En pleno desayuno, Adamari sacó su teléfono celular y enseñó a sus amigos un video de su hija, al verla tan feliz Toni expresó: “No se le ve muy triste porque no estamos ahí”.

Adamari López se compromete con su salud

El pasado lunes, frente a las cámaras de Un Nuevo Día (Telemundo), la presentadora de 46 años hizo una promesa: acudir diariamente al gimnasio para ponerse en forma y estar más sana. Y es que desde el nacimiento de Alaïa, hace casi tres años, la simpática puertorriqueña, no se había puesto en manos de un entrenador.

En este desafío no estará sola, pues su amiga, la periodista Rashel Díaz será su compañera de entrenamiento. “El compromiso es conmigo misma porque sé que uno debe estar saludable así que me comprometí. Rashel (Díaz) me va a acompañar y me va a llevar de la mano y César (Alfonzo) nos va a entrenar así que vamos a ver cómo me va”, explicó.

Sin embargo, a dos días de haber hecho esa promesa, Rashel contó a sus seguidores en redes sociales que Adamari no la acompañó como lo había venido haciendo. En su Instagram, Díaz compartió un video de su rutina con el entrenador profesional Cesar Alfonzo en un popular gimnasio en Doral, en el condado de Miami-Dade.