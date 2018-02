Alan Tacher enfrenta un tierno 'inconveniente' por la llegada de su nuevo bebé

Aunque Alan Tacher atraviesa un momento lleno de felicidad por la llegada de su segundo bebé junto a Cristy Bernal, existe un pequeño y tierno 'inconveniente' con el tendrá que lidiar en los próximos meses. Durante uno de los segmentos del programa Despierta América, el conductor de 46 años confesó que su hija menor, Michelle, está atravesando la clásica etapa de celos que los niños experimentan por la llegada de un hermano menor.

“Está muy ansiosa, está muy celosa. Se la ha pasado pegada a su mamá como nunca en la vida. Por supuesto sabe lo que sucede. Cuando preguntan por el bebé ella dice: ‘¡No! Nene yo’. Así que se va a poner difícil el asunto, pero muy felices. Vamos a celebrar el momento, celebrar la vida. Gracias a Dios encontré al amor de mi vida”, explicó con una sonrisa.

Sobre los preparativos que él y su esposa han realizado para la llegada del nuevo integrante de la familia, el presentador comentó: “No sabemos si será niño o niña, pero ya falta muy poco, estamos a nada. Estamos viendo lo del cuarto, por el momento es azulito con algunos detallitos, también no hemos hecho mucho hasta saber si es niño o niña”.

En medio de todo este ajetreo, la pareja tomó un pequeño respiro para celebrar una fecha muy importante: “Ya me aguantaron. Mi Cristy ya me aguantó tres años de feliz matrimonio. La verdad es que estamos muy contentos. Hubo flores, regalitos por ahí y una comidita. Cena no, porque ya está a punto de llegar el bebé y en las noches ella se siente un poco incómoda, algo cansada. Entonces mejor una comida, fue algo romántico en un lugar muy especial para nosotros”, expresó.

Un feliz aniversario:

Para festejar la especial fecha, la pareja intercambió una serie de mensajes en redes sociales que dio muestra del gran momento que atraviesa su matrimonio: “Felices tres años de casados ojitos y ya muchos compartiendo nuestra vida. Dicen que los mejores matrimonios se trabajan en equipo, tienen respeto muto, admiración e interminables dosis de gratitud y amor. Ojalá Dios nos permita estar juntos hasta viejitos”, escribió Bernal en Instagram junto a una fotografía de su boda.

Por su parte, el conductor escribió: “¡Me haces muy feliz! Te amo boquita mía. Gracias por ser el amor de mi vida, gracias por ser mi confidente y mi compañera en este camino que durará para siempre… y lo más importante, gracias por aguantarme”, comentó con humor junto a una postal de la pareja.