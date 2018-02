Dayanara Torres habló por primera vez de las dificultades que ha superado su hijo mayor

El fin de semana pasado, Dayanara Torres festejó el cumpleaños número 17 de Crsitian, su hijo mayor. La ex Miss Universo derritió las redes con un conmovedor mensaje en el que felicitaba al joven al mismo tiempo que presumía algunas de las mejores fotos de su álbum familiar. Ahora, la ex participante de Mira Quién Baila ha abierto por primera vez las puertas de su hogar para dar un vistazo a su vida personal, y ante las cámaras de Primer Impacto confesó las dificultades a las que Cristian se ha enfrentado a la hora de ir a clases.

Durante cuatro años, Dayanara Torres estuvo casada con el cantante Marc Anthony, un matrimonio en el que vio nacer a sus hijos Cristian, de 17 años, y Ryan, de 14. En su conversación, la también modelo reveló que el mayor tienen problemas de aprendizaje, pero nada la ha detenido para ayudarlo y es por ello que el joven estudia en una escuela especial. "No todo el mundo aprende igual", explicó. "Él va a una escuela en la que le ayudan con la dislexia y el aprendizaje".

Las clases de Cristian son de grupos reducidos, una práctica que ayuda a que los chicos se enfoquen más en las lecciones. "Hay ocho niños por aula, básicamente es uno a uno. Son escuelas especiales que se encargan de enseñarles cómo deben aprender", agregó la originaria de Puerto Rico. Gracias a la atención que ha puesto en él, Cristian logró absorber el conocimiento y, orgullosa de su hijo mayor, Dayanara agregó que: "Es un chico brillante para el dibujo y en la parte artística".

No es de extrañarse que Cristian y Ryan heredaran el talento musical de su papá. Ese gusto por el ritmo los llevó a tomar clases de música en la escuela de Los Ángeles Join The Band, en donde el mayor demostró sus dotes para el piano y la guitarra, mientras que el menor se sintió más atraído por la batería. Quizás, si Cristian se atreviera, podría hacer algo de música con su famoso padre, o al menos eso es lo que Dayanara cree.

Un recuerdo agobiante

Durante su paso por el reality show de baile, Dayanara Torres reveló uno de los momentos más difíciles de su primer embarazo. Ilusionada por convertirse en mamá, a la ex Reina de Belleza y su ex esposo les informaron que su hijo nacería con Síndrome de Down.

Dayanara se encontraba en el cuarto mes de su dulce espera y optó por hacer un par de pruebas más para disipar las dudas. “Después de una semana me dieron los resultados y me dijeron que mi príncipe estaba bien, mucha gente estaba orando y fue un milagro”, contó en una plática previa con Univisión.

Para la ex Reina de belleza, sus hijos han sido el pilar más importante de su vida y se convirtieron en su máximo apoyo a la hora de concursar como bailarina en la televisión. Ahí, la modelo dejó ver en su muñeca un tatuaje en forma de fénix en el que integra el corazón de sus dos hijos. Además, le otorgó un significado especial, pues le recuerda una época complicada de su vida que ha logrado superar.