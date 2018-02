'Como la Flor', Selena Gomez en plan de fan recuerda a la cantante que inspiró su nombre

Selena Gomez rindió un homenaje a una celebridad con la que comparte un lazo muy especial. Este miércoles, la ex estrella de Disney dio un paseo por las calles de California utilizando una playera de Selena Quintanilla, cantante a la que debe el origen de su nombre.

La intérprete de Wolves fue captada mientras realizaba una breve parada en una cafetería local para comprar una bebida. Selena completó su look casual con unos leggins oscuros, tenis blancos y una chamarra de mezclilla.

De forma peculiar, el nombre no es el único aspecto que comparten Gomez y Quintanilla. Al igual que la intérprete de Como la Flor, Selena nació en Texas y su ascendencia es de origen mexicano. Ambas ingresaron al mundo del entretenimiento cuando apenas eran unas niñas: la primera a la edad de 6 años y la pareja de Justin Bieber cuando tenía 9.

Durante una entrevista con la estación de radio Now 500.5, Gomez habló sobre la relación que guarda con la Reina del Tex-Mex: “Mi papá y mi mamá eran grandes admiradores. Mi nombre iba a ser Priscilla, pero mi prima tomó el nombre cuando nació seis meses antes que yo. Realmente amaban su música, así que simplemente me pusieron su nombre”, comentó.

“Cuando crecí fui a su tumba. Pensé que tenía que ir a su casa, fue una locura. Luego comencé a trabajar y recuerdo que conocí a su familia, fue algo realmente emotivo porque es increíble darse cuenta de lo lejos que llegó todo. No tengo idea de dónde estaría ella ahora. De verdad es una locura”, explicó a la emisora.

A forma de tributo, Gomez lanzó en 2014 un cover del tema Bidi Bidi Bom Bom, que Quintanilla hizo famoso diez años atrás. La canción interpretada completamente en español fue incluida en una versión especial del exitoso álbum Revival.

Durante una reciente entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la intérprete de Bad Liar aseguró que existen ciertos aspectos de su origen que le gustaría explorar más a fondo: “Me miro en el espejo todos los días y pienso: ‘Hombre, me gustaría saber más español’. Nunca olvidaré el día que conocí a una madre soltera con sus cuatro hijos. Ella era latina y se acercó a mí llorando después de una grabación de Wizards of Waverly Place”.

“Sus hijos estaban muy emocionados, pero yo noté que ella estaba llorando así que la abracé y le pregunté si todo estaba bien. Ella me contestó: ‘Es realmente increíble para mis hijas ver que una latina puede llegar hasta esta posición y alcanzar sus sueños. Alguien que no es la típica mujer rubia de ojos azules’. Me di cuenta de la importancia de lo que quería decir”, explicó a la publicación.