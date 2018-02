La historia de los trillizos separados al nacer que en realidad fue un experimento

La personalidad de Robert Shafran siempre había sido muy abierta, la gente lo reconocía porque era un chico sociable que no tenía problemas para llevarse bien con las personas. Quizá por ello no le fue tan extraño que, en 1980, al entrar a la universidad, la gente lo saludara con confianza y cierta familiaridad. Pero detrás de esa amabilidad que los chicos del Sullivan County College de Nueva York le ofrecían, había un gran secreto que no habría descubierto de no ser por su compañero de habitación, Michael Domitz. El chico lo recibió con gran sorpresa, y después de contarle que el año pasado había tenido un compañero de cuarto idéntico a él, Robert quedó igual de impresionado.

Michael notó que los gestos de Robert era los mismos que los de Eddy Galland, su ex compañero de habitación. Las coincidencias fueron creciendo hasta que, por curiosidad, preguntó por su fecha de cumpleaños, un detalle que reveló otra coincidencia: los dos fueron adoptados. Michael sabía que tenía que presentarlos pues no era posible que tantas similitudes fueran sólo por casualidad.

Robert y Eddy quedaron impactados el día que se conocieron. Para ellos era como verse en un espejo y la conexión entre ambos fue instantánea. Además de compartir los rasgos físicos, los chicos tenían gustos similares, su forma de pensar era la misma y en ocasiones terminaban la frase del otro.

Sin tiempo que perder, acudieron a una clínica para realizarse pruebas de ADN que confirmaron que ambos eran hermanos. La noticia se esparció de inmediato y los periódicos locales no dejaban de hablar de la feliz coincidencia. El destino quiso que una persona en especial, David Kellman, se enterara de la historia que de inmediato llamó su atención por un detalle en especial: él era idéntico a los protagonistas de la noticia que también se veía en televisión.

Tal como Robert y Eddy, David fue adoptado y no dudó en contactar a los hermanos para planear una reunión. Fue así como la historia de estos chicos de entonces 19 años se convirtió en una de las más sonadas de Nueva York. Los tres se hicieron famosos e incluso participaron en la cinta Desperately Seeking Susan, protagonizada por Madonna y Rosanna Arquette. Los chicos abrieron un restaurante llamado Triplets que la gente visitaba para conocerles en la vida real.

Pero detrás de su historia había algo más: los chicos habían sido parte de un terrible experimento. Ahora su vida y las consecuencias de haber sido separados al nacer, se cuentan en el documental llamado Three Identical Strangers, de Tim Wardle. Este año, el largometraje recibió el premio especial del jurado del Festival de Cine de Sundance gracias al gran material de archivo que los chicos guardaban de sus primeros años de vida.

La decisión que cambió sus vidas

Que Robert, Eddy y David crecieran separados no fue cuestión del destino. Sus vidas estaban plagadas de coincidencias, cada uno había sido adoptado por una familia judía y tenían un hermano mayor de casi dos años. Detrás de esa elección de vida había una persona responsable: el psiquiatra Peter B. Neubauer, del Child Development Centre de Manhattan.

El especialista encabezó un siniestro experimento social con los trillizos. Su intención era trazar la distancia entre la influencia de la familia y la educación frente a la carga genética. El material que los trillizos tenían de su infancia y que sirvió para el documental, tampoco era casualidad. Parte del estudio obligaba a los padres a grabarlos jugando, al decir sus primeras palabras, la primera vez que anduvieron solos en bicicleta y sus primeros días de clases. Los padres acordaron con engaños a documentar cada momento pues la agencia les dijo que era parte del seguimiento de los niños adoptados.

En la época en la que nacieron, separar a los hermanos de nacimientos múltiples era algo usual. El psiquiatra no reveló jamás su estudio pero contaba con el apoyo financiero del Instituto Nacional de Salud Mental. Falleció sin saber los resultados de su experimento.

Asimilar la realidad no fue fácil para los hermanos. Eddy, quien padecía una gran depresión, se suicidó en 1995. Robert y David demandaron a la agencia de adopción y esperan que su historia plasmada en un documental, sirva para que no se repita algo similar en la vida de alguien más.